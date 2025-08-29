ΑΕΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι της «Ένωσης» στη League Phase του Conference League

H «Ένωση» κυριάρχησε της Άντερλεχτ, με δύο πολύ όμορφα γκολ των Κοϊτά και Κουτέσα, νίκησε 2-0, σφραγίζοντας την παρουσία της στη League Phase του Conference League.

Η ΑΕΚ έκανε το «3 στα 3» στα ευρωπαϊκά προκριματικά για πρώτη φορά στην ιστορία της και θα είναι μια από τις 36 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα στη διαδικασία που θα γίνει στη Νιόν. Κάθε ομάδα θα δώσει έξι αγώνες, τρεις εντός και τρεις εκτός, ενώ μπορεί να κληρωθεί με δύο το πολύ ομάδες από κάθε χώρα.

Η κλήρωση της League Phase του Conference League θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 14:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.

οι πιθανοί αντίπαλοι

Σπάρτα Πράγας

ΑΕΚ Λάρνακας

Νόα

Κρίσταλ Πάλας

Ομόνοια

Λωζάνη

Χάμρουν Σπάρτανς

Ραπίντ Βιέννης

Άλκμααρ

Χάκεν

Ουνιβερσιτατέα Κραϊβόα

Ράκοβ

Τσέλιε

Στρασμπούρ

Ντρίτα

Φιορεντίνα

Ράγιο Βαγεκάνο

Γιαγκελόνια

Σέλμπουρν

Η νικήτρια του ζευγαριού Λέγκια – Χιμπέρνιαν

Η νικήτρια του ζευγαριού Μάιντς – Ρόζενμποργκ

Η νικήτρια του ζευγαριού Σερβέτ – Σαχτάρ

Η νικήτρια του ζευγαριού Σάμροκ Ρόβερς – Σάντα Κλάρα

Η νικήτρια του ζευγαριού Βίρτους – Μπρέινταμπλικ

Κουόπιο

Σίγκμα Όλομουτς

Σαμσουνσπόρ

Σκεντίγια

Ριέκα

Ντινάμο Κιέβου

Ζρίνσκι

Λεχ Πόζναν

Σλόβαν Μπρατισλάβας

Αμπερντίν

Η χαμένη του ζευγαριού Μπράγκα – Λίνκολ Ρεντ Ιμπς

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2 Οκτωβρίου 2025 2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

23 Οκτωβρίου 2025 3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

6 Νοεμβρίου 2025 4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025

17 Νοεμβρίου 2025 5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

11 Δεκεμβρίου 2025 6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025

