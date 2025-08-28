Europa League: Οι πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ - Πότε είναι η κλήρωση

Τους 8 αντίπαλους τους στην League phase του Europa League περιμένουν να μάθουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.

Ο Δικέφαλος διέλυσε με 5-0 τη Ριέκα στην Τούμπα και ανέτρεψε το εις βάρος του 1-0 από την Κροατία, ενώ το Τριφύλλι πήρε «χρυσό» 0-0 στον Πόντο από τη Σαμσουνσπόρ, μετά το 2-1 του ΟΑΚΑ.

Στην κλήρωση που θα γίνει στην Νιόν το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8, 14:00, COSMOTE SPORT 1 HD), ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ ο Παναθηναϊκός θα είναι στο 4ο.

Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με δύο αντιπάλους από το κάθε γκρουπ δυναμικότητας για να δώσει ένα παιχνίδι εντός κι ένα εκτός έδρας, ενώ υπάρχει περιορισμός που δεν επιτρέπει στις δύο ελληνικές ομάδες να παίξουν ως αντίπαλοι στην League phase του Europa League.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας είναι τα εξής:

1ο γκρουπ δυναμικότητας

Ρόμα

Πόρτο

Ρέιντζερς

Φέγενορντ

Λιλ

Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Μπέτις

Σάλτσμπουργκ

Άστον Βίλα

2ο γκρουπ δυναμικότητας

Φενέρμπαχτσε

Μπράγκα

Ερυθρός Αστέρας

Λιόν

ΠΑΟΚ

Πλζεν

Φερεντσβάρος

Σέλτικ

Μακάμπι Τελ-Αβίβ

3ο γκρουπ δυναμικότητας

Γιουνγκ Μπόις

Βασιλεία

Μίντιλαντ

Φράιμπουργκ

Λουντογκόρετς

Νότιγχαμ Φορεστ

Στουρμ Γκρατς

Στεάουα

Νις

4ο γκρουπ δυναμικότητας

Μπολόνια

Θέλτα

Στουτγκάρδη

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μάλμε

Ουτρέχτη

Γκενκ

Go Ahead Eagles

Μπραν

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στην League Phase