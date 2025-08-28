ΠΑΟΚ - Ριέκα: Τα highlights της «πεντάρας» που τον έστειλε στη League Phase του Europa League

Αυτός ο ΠΑΟΚ σε αυτή την έδρα, απλά δεν γινόταν να αποκλειστεί από τη Ριέκα. Ο «δικέφαλος» με εκπληκτική εμφάνιση, έδειξε την ανωτερότητά του και «έλιωσε» κάθε αντίσταση απ’ την ομάδα της Κροατίας. Το τελικό 5-0 περιγράφει εξαιρετικά το τι έγινε στο ματς.

Έτσι οι Θεσσαλονικείς πήραν πανηγυρικά την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Γεμίζοντας χαρά τον κόσμο τους και ικανοποίηση τους χιλιάδες που γέμισαν την Τούμπα και «χόρτασαν» ποδόσφαιρο.

Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Τσάλοβ, Γιακουμάκης, Πέλκας ήταν οι σκόρερ της ομάδας του Λουτσέσκου, που απ’ το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό είχε τον απόλυτο έλεγχο. Και τον νεαρό «Ντέλια» σε μεγάλα κέφια, χωρίς να σημαίνει πως πήγαν πίσω οι υπόλοιποι άσοι της ελληνικής ομάδας.

Δείτε τα highlights του αγώνα: