Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός 0-0: Ο Ντραγκόφσκι «σφράγισε» τη League Phase του Europa League

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια πολύτιμη πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» έδειξαν μαχητική ψυχή στον Πόντο, κράτησαν το προβάδισμα που έχτισαν από το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ με 2-1 και σε συνδυασμό με το 0-0 στο "Samsun Yeni 19 Mayıs Stadium" πήραν την πρόκριση απέναντι στη Σαμσουνσπόρ.

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια σπατάλησε για μια ακόμα φορά πολλές ευκαιρίες για να σκοράρει και να απλοποιήσει τα πράγματα, αλλά ο Ντραγκόφσκι έκανε σπουδαίες επεμβάσεις, όποτε χρειάστηκε και σφράγισε το εισιτήριο του Τριφυλλιού για τη League Phase.

Η κλήρωση του Europa League θα πραγματοποιηθεί στο Μονακό την Παρασκευή 29 Αυγούστου μαζί με αυτή του Conference League. Οι δύο κληρώσεις θα γίνουν μαζί, στην ίδια τελετή, χωρίς διακοπή στις 14:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να μπουν δυνατά στο ματς και απείλησαν πολύ νωρίς, καθώς μόλις στο 8ο λεπτό από κεφαλιά του Μουαντιλματζί, ο Εμρέ βγήκε τετ-α-τετ με τον Ντραγκόφσκι, αλλά ο Πολωνός γκολκίπερ του «τριφυλλιού» απέκρουσε με το... πρόσωπο.

Στο 17’ ο Μουαντιλματζί έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, όμως η προσπάθειά του δεν ανησύχησε τον Ντραγκόφσκι, καθώς η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί του δοκάρι, ενώ στο 24’ ο Παναθηναϊκός έχασε την πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία του στον αγώνα. Από καλοχτυπημένο φάουλ του Μπακασέτα στο δεύτερο δοκάρι, ο Κυριακόπουλος έφυγε στην πλάτη της τουρκικής άμυνας, έπιασε το πλασέ με τη μία, όμως η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

Η Σαμσουνσπόρ είχε άλλη μία καλή στιγμή στο 38’ όταν από λάθος του Τσέριν, ο Μουσάμπα έφυγε στο χώρο και πλάσαρε από πλάγια δεξιά, αλλά ο Ντραγκόφσκι έκανε ξανά μία πολύ καλή επέμβαση αποκρούοντας στη γωνία του.

Στο 42’ από κάθετη πάσα του Μπακασέτα, ο Ιωαννίδης πάτησε στην περιοχή, όμως από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ χάνοντας μία τεράστια ευκαιρία για το «τριφύλλι». Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Μουσάμπα πλάσαρε απ’ το όριο της περιοχής, αλλά ο Ντραγκόφσκι έκανε άλλη μία σπουδαία επέμβαση, διατηρώντας το 0-0 στο πρώτο 45λεπτο.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ο Ιωαννίδης έκανε στο 48’ κατά μέτωπο επίθεση «ζαλίζοντας» τον Φαν Ντρόνγκελεν, όμως το πλασέ του πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 66’ οι «πράσινοι» βγήκαν γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Ιωαννίδη να βγάζει τον Τετέ σε τετ-α-τετ με τον Κοτσούκ, όμως το πλασέ του Βραζιλιάνου αποκρούστηκε με τα πόδια απ’ τον Τούρκο γκολκίπερ. Στην άμεση εξέλιξη της φάσης ο Τετέ πρόλαβε ξανά την μπάλα, όμως ανατράπηκε απ’ τον Κουτσούκ με τον διαιτητή Ιρφάν Πελίτο να μην δίνει ούτε ο ίδιος, ούτε ακολούθως ο Ολλανδός VAR Φαν Μπέκελ την καθαρή παράβαση.

Στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ μεγάλη συγκέντρωση, ήταν τρομερά συμπαγής και κράτησε ως το φινάλε το πολύτιμο 0-0 που τον οδήγησε στην πρόκριση και στη League Phase του Europa League.

Διαιτητής: Ιρφάν Πελίτο (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)

Κίτρινες: 88’ Χόλτσε, 90’+4’ Τομασον - 29’ Τσέριν, 82’ Τουμπά, 90’+3’ Γερεμέγεφ

ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ (Τόμας Ράις): Κοτσούκ, Γιαβρού (78’ Mέντες), Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Γιουκσέλ (60’ Χόλτσε), Μουσάμπα, Μακουμπού, Εντσάμ, Εμρέ (60’ Ντιμάτα), Μουαντιλματζί (78’ λ.τρ. Γιαλντίρ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τετέ, Μπακασέτας (72’ Σιώπης), Τζούριτσιτς (63’ Πελίστρι), Ιωαννίδης (72’ Σφιντέρσκι).