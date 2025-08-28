ΠΑΟΚ – Ριέκα 5-0: Την… σμπαράλιασε και «φτερούγισε» για τη League Phase του Europa League

«Πάρτι» στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ που πήρε επιβλητικά την πρόκριση κόντρα στη Ριέκα – Εξαιρετικός και σκόρερ ο Κωνσταντέλιας – Μεϊτέ, Τσάλοβ, Γιακουμάκης, Πέλκας τα άλλα γκολ.

ΠΑΟΚ – Ριέκα 5-0: Την… σμπαράλιασε και «φτερούγισε» για τη League Phase του Europa League
Αυτός ο ΠΑΟΚ σε αυτή την έδρα, απλά δεν γινόταν να αποκλειστεί από τη Ριέκα. Ο «δικέφαλος» με εκπληκτική εμφάνιση, έδειξε την ανωτερότητά του και «έλιωσε» κάθε αντίσταση απ’ την ομάδα της Κροατίας. Το τελικό 5-0 περιγράφει εξαιρετικά το τι έγινε στο ματς.

Έτσι οι Θεσσαλονικείς πήραν πανηγυρικά την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Γεμίζοντας χαρά τον κόσμο τους και ικανοποίηση τους χιλιάδες που γέμισαν την Τούμπα και «χόρτασαν» ποδόσφαιρο.

Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Τσάλοβ, Γιακουμάκης, Πέλκας ήταν οι σκόρερ της ομάδας του Λουτσέσκου, που απ’ το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό είχε τον απόλυτο έλεγχο. Και τον νεαρό «Ντέλια» σε μεγάλα κέφια, χωρίς να σημαίνει πως πήγαν πίσω οι υπόλοιποι άσοι της ελληνικής ομάδας.

Το ματς άρχισε με λάθος των παικτών του ΠΑΟΚ μόλις στο 1ο λεπτό και τον Φρουκ να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, αλλά καθυστέρησε να «εκτελέσει» κι έτσι του έβαλαν την κόντρα.

Στο 3’ ο Ντεσπόντοφ έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά απ’ το ύψος του πέναλτι, με τον τερματοφύλακα της Ριέκα να διώχνει.

Η πίεση του ΠΑΟΚ έφερε γρήγορα αποτέλεσμα. Στο 12’ ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ, ο Μεϊτέ στο πρώτο δοκάρι σηκώθηκε και πήρε την κεφαλιά, χωρίς να αφήνει περιθώρια αντίδρασης για το 1-0!

Στο 21’ ο Κένι γύρισε στον Οζντόεφ εντός περιοχής, αλλά αυτός αντί να σουτάρει δοκίμασε με τακουνάκι να βρει τον Τσάλοβ. Ένα λεπτό μετά, η Ριέκα έφτασε κοντά στο γκολ, με το σουτ του Φρουκ να βρίσκει στο δοκάρι.

Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που και πάλι βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 25’ ο Κωνσταντέλιας έγινε κάτοχος αριστερά. Με αντίπαλο τον μπακ πήγε στο ένας με έναν, μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε στα δίχτυα για το 2-0!

Ο Κωνσταντέλιας στο 43’ με εκπληκτικό τρόπο πήρε την μπάλα και μπήκε στην περιοχή, όμως του έβαλαν την κόντρα και έχασε την ισορροπία του και μαζί την ευκαιρία.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον ΠΑΟΚ να έχει την πρωτοβουλία. Στο 51’ ο Ντεσπόντοφ έκανε τη σέντρα, απομακρύνθηκε η μπάλα και ο Οζντόεφ με γυριστό εκτός περιοχής δεν απείλησε.

Πέντε λεπτά μετά, η κυριαρχία του ΠΑΟΚ επιβραβεύτηκε με τρίτο γκολ. Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς άλλαξαν την μπάλα, έγινε λάθος στην άμυνα των φιλοξενούμενων και ο νεαρός έστρωσε έτοιμο γκολ στον Τσάλοβ για το 3-0!

Από λάθος των φιλοξενούμενων έγινε κάτοχος ο Κωνσταντέλιας στο 61’, με το νεαρό να σουτάρει γρήγορα και να μην απειλεί. Στο 64’ από κόρνερ ο Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά, με τον Λασίτσκας να διώχνει πάνω στη γραμμή.

Στο 71’ ο Μαϊστόροβιτς έκανε σκληρό φάουλ στον Γιακουμάκη και αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη, με συνέπεια να αποβληθεί αφήνοντας τη Ριέκα με 10 παίκτες.

Στο 74’ ήρθε και το τέταρτο γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας βρήκε τον Γιακουμάκη πλάγια στην περιοχή, αυτός πέρασε από πάνω από τον αντίπαλο την μπάλα και τελείωσε τη φάση στο δοκάρι και στα δίχτυα για το 4-0!

Στο 89’ ήρθε και το… κερασάκι στην τούρτα. Ο Πέλκας σε θέση φορ από την πάσα που δοκίμασε να βγάλει ο Τάισον, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 5-0!

Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και ο ΠΑΟΚ με πανηγυρικό τρόπο «σφράγισε» την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League.

Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσες (Ισπανία)

Κίτρινες: Μαϊστόροβιτς.

Κόκκινες: Μαϊστόβιτς (71')

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (79' Καμαρά), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς (79' Ιβανούσετς), Κωνσταντέλιας (79' Πέλκας), Ντεσπόντοφ (69' Τάισον), Τσάλοφ (69' Γιακουμάκης).

ΡΙΕΚΑ (Ράντομιρ Τζάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Όρετς (60' Μπούτιτς), Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Πέτροβιτς, Ντάντας (75' Χούσιτς), Γιάνκοβιτς, Λάζιτσκας, Μέναλο (60' Τσοπ), Φρουκ (84' Μπογκόγεβιτς).

