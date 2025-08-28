Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Τα highlights της «πράσινης» πρόκρισης μέσα στον Πόντο

Με καθαρό μυαλό σε όλο το παιχνίδι και δικές του τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρει (Ιωαννίδης 42’, Τετέ 66’), ο Παναθηναϊκός έφυγε αλώβητος με το «λευκό» 0-0 απ’ τη Σαμψούντα απέναντι στη Σαμσουνσπόρ και πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Europa League, στο τελευταίο παιχνίδι του Φώτη Ιωαννίδη πριν μεταγραφεί στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Δείτε τα highlights του αγώνα: