Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Τα highlights της «πράσινης» πρόκρισης μέσα στον Πόντο
Δείτε τις καλύτερες στιγμές από το 0-0 ανάμεσα στη Σαμσουνσπόρ και τον Παναθηναϊκό, που έστειλε το Τριφύλλι στη League Phase του Europa League.
Με καθαρό μυαλό σε όλο το παιχνίδι και δικές του τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρει (Ιωαννίδης 42’, Τετέ 66’), ο Παναθηναϊκός έφυγε αλώβητος με το «λευκό» 0-0 απ’ τη Σαμψούντα απέναντι στη Σαμσουνσπόρ και πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Europa League, στο τελευταίο παιχνίδι του Φώτη Ιωαννίδη πριν μεταγραφεί στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Δείτε τα highlights του αγώνα:
