Παναθηναϊκός: Ο Ιωαννίδης αποχαιρέτησε συγκινημένος κόσμο και συμπαίκτες - Δείτε φωτογραφίες

Με τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι να «κατεβάζει ρολά», ο ψυχωμένος Παναθηναϊκός έφυγε αλώβητος από τη μάχη με την Σαμσουνσπόρ μέσα στον Πόντο και με το 0-0, «σφράγισε» το εισιτήριο για την League Phase του Europa League, στην τελευταία «παράσταση» του Φώτη Ιωαννίδη.

Ο αρχηγός του «Τριφυλλιού» έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι με την πράσινη φανέλα, αφού υπάρχει συμφωνία ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Ιωαννίδης έζησε πολύ έντονα τον αγώνα, κάτι που φάνηκε και από τις αντιδράσεις του στα τελευταία λεπτά, όταν είχε ανικατασταθεί, ενώ μετά το σφύριγμα της λήξης πανηγύρισε την μεγάλη πρόκριση.

Στη συνέχεια αποχαιρέτησε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στην Τουρκία για να υποστηρίξουν την ομάδα, με τους συμπαίκτες του να τον βγάζουν μπροστά!

Στα αποδυτήρια λίγο αργότερα ήταν εμφανώς συγκινημένος.

