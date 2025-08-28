Τα highlights του ΑΕΚ – Άντερλεχτ για τα playoffs του Conference League

Ο πρώτος μεγάλος στόχος επετεύχθη για την «Ένωση», η οποία, μετά το περσινό ευρωπαϊκό πατατράκ, επιστρέφει στην Ευρώπη!

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκαν να παίζουν το ευρωπαϊκό μέλλον τους σε ένα ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η «OPAP Arena» «κόχλαζε» κι οι «κιτρινόμαυροι» στάθηκαν και με το παραπάνω στο ύψος των περιστάσεων!

Με κυριαρχική εμφάνιση η ΑΕΚ «πάτησε» την Άντερλεχτ με το τελικό 2-0 να μοιάζει «φτωχό». Τα τέρματα της νίκης πέτυχαν οι Κοϊτά (36’) και Κουτέσα (48’), με τους «κιτρινόμαυρους» να προκρίνεται με συνολικό σκορ 3-1.

Τα highlights του ΑΕΚ - Άντερλεχτ

Διαβάστε επίσης