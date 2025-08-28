Τα highlights του ΑΕΚ – Άντερλεχτ για τα playoffs του Conference League
Δείτε τα highlights του ΑΕΚ – Άντερλεχτ, για τα playoffs του Conference League.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο πρώτος μεγάλος στόχος επετεύχθη για την «Ένωση», η οποία, μετά το περσινό ευρωπαϊκό πατατράκ, επιστρέφει στην Ευρώπη!
Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκαν να παίζουν το ευρωπαϊκό μέλλον τους σε ένα ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η «OPAP Arena» «κόχλαζε» κι οι «κιτρινόμαυροι» στάθηκαν και με το παραπάνω στο ύψος των περιστάσεων!
Με κυριαρχική εμφάνιση η ΑΕΚ «πάτησε» την Άντερλεχτ με το τελικό 2-0 να μοιάζει «φτωχό». Τα τέρματα της νίκης πέτυχαν οι Κοϊτά (36’) και Κουτέσα (48’), με τους «κιτρινόμαυρους» να προκρίνεται με συνολικό σκορ 3-1.
Τα highlights του ΑΕΚ - Άντερλεχτ
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:51 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέες ταυτότητες: Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Πότε λήγει η προθεσμία
23:38 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τα highlights του ΑΕΚ – Άντερλεχτ για τα playoffs του Conference League
23:18 ∙ WHAT THE FACT
Όχι όλα είναι «καλά»: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα ψάρια στον κόσμο για κατανάλωση
23:14 ∙ WHAT THE FACT
Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι
23:14 ∙ WHAT THE FACT
Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι
19:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ