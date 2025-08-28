Τα highlights του ΑΕΚ – Άντερλεχτ για τα playoffs του Conference League

Δείτε τα highlights του ΑΕΚ – Άντερλεχτ, για τα playoffs του Conference League.

Newsbomb

ΑΕΚ Conference League
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρώτος μεγάλος στόχος επετεύχθη για την «Ένωση», η οποία, μετά το περσινό ευρωπαϊκό πατατράκ, επιστρέφει στην Ευρώπη!

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκαν να παίζουν το ευρωπαϊκό μέλλον τους σε ένα ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η «OPAP Arena» «κόχλαζε» κι οι «κιτρινόμαυροι» στάθηκαν και με το παραπάνω στο ύψος των περιστάσεων!

Με κυριαρχική εμφάνιση η ΑΕΚ «πάτησε» την Άντερλεχτ με το τελικό 2-0 να μοιάζει «φτωχό». Τα τέρματα της νίκης πέτυχαν οι Κοϊτά (36’) και Κουτέσα (48’), με τους «κιτρινόμαυρους» να προκρίνεται με συνολικό σκορ 3-1.

Τα highlights του ΑΕΚ - Άντερλεχτ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο επισκέπτεται Μεξικό και Ισημερινό με φόντο μετανάστευση, καρτέλ και Κίνα

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι της «Ένωσης» στη League Phase του Conference League

00:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Σπανούλης: «Να κρατήσουμε την άμυνα και να βελτιωθούμε στην επίθεση»

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το «αντίο» του Ιωαννίδη - «Υπήρχε συγκίνηση, εις το επανιδείν επειδή το πιστεύω»

23:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζουντ Λο: Απίστευτη η μεταμόρφωσή του σε Bλαντίμιρ Πούτιν στο «The Wizard of Kremlin»

23:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Πότε λήγει η προθεσμία

23:47ΑΠΟΨΕΙΣ

ΔΕΘ: Ζητούμενο η ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

23:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα highlights του ΑΕΚ – Άντερλεχτ για τα playoffs του Conference League

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Πότε λήγει η διορία - Τι αλλάζει από τις 5 Νοεμβρίου αν δεν δηλώσετε νέο

23:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Ιταλία 75-66: Τράβηξε... 31 ο Γιάννης και «έκαψε» τους Ιταλούς!

23:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Τι ισχύει με τα πρόστιμα - Ποιοι θα πληρώσουν έως 500 ευρώ

23:18WHAT THE FACT

Όχι όλα είναι «καλά»: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα ψάρια στον κόσμο για κατανάλωση

23:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Οι πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ - Πότε είναι η κλήρωση

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

23:11ΚΟΣΜΟΣ

«Πυρά» Ρωσίας κατά Ευρωπαίων για την επαναφορά κυρώσεων ενάντια στο Ιράν - «Καμία νομική βάση»

23:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι ισχύει για το 13ώρο ωράριο και την 4ήμερη εργασία

22:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Ριέκα: Τα highlights της «πεντάρας» που τον έστειλε στη League Phase του Europa League

22:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άντερλεχτ 2-0: Στη League Phase του Conference League με τρομερή εμφάνιση και γκολάρες Κοϊτά, Κουτέσα

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Άντερλεχτ 2-0 (τελικό): Με κυριαρχική εμφάνιση στη League Phase του Conference

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

19:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα στην «παγίδα» των Jet Streams: Θα ζήσουμε χειμώνα σαν τον ιστορικό χιονιά του 1987;

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός με δίγαμο άντρα: Η δεύτερη σύζυγος γέννησε στο νοσοκομείο που δούλευε η πρώτη!

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Οι δραματικές στιγμές πριν την τραγωδία - «Πήραν το αμάξι της γιαγιάς...»

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλίτ Γιουκάι: Νέα στοιχεία σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία - Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

23:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Οι πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ - Πότε είναι η κλήρωση

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και πλημμύρες φέρνει το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό λόγω κυκλώνα - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το «αντίο» του Ιωαννίδη - «Υπήρχε συγκίνηση, εις το επανιδείν επειδή το πιστεύω»

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Επικίνδυνες καταιγίδες - Έρχεται κακοκαιρία από Ιταλία, πού θα «χτυπήσει»

22:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Ριέκα: Τα highlights της «πεντάρας» που τον έστειλε στη League Phase του Europa League

10:30LIFESTYLE

Ο Maxwell Caulfield θυμάται το «Grease 2» και τη Michelle Pfeiffer: «Εκείνη απογειώθηκε μετά, εγώ βούλιαξα»

19:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Παραδόθηκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Δεν υπάρχει καύσιμη ύλη στην εμπορική αμαξοστοιχία

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Βιετναμέζος Χασάπης»: Βίντεο αποκεφαλισμού πωλείται μέσω Telegram στο dark net

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Έδειραν 71χρονο καρκινοπαθή για να του πάρουν 500 ευρώ - Τον πέταξαν από τις σκάλες

21:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα – Ιταλία: Η πρώτη μάχη της Εθνικής στο Eurobasket 2025

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται μέτρο έκπληξη στη ΔΕΘ: Ποιοι φόροι μειώνονται - Τι αλλάζει για τα προστατευόμενα τέκνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ