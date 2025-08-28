ΑΕΚ – Άντερλεχτ 2-0: Στη League Phase του Conference League με τρομερή εμφάνιση και γκολάρες Κοϊτά, Κουτέσα

ΑΕΚ – Άντερλεχτ 2-0: Στη League Phase του Conference με τρομερή εμφάνιση και γκολάρες Κοϊτά, Κουτέσα

H AEK κυριάρχησε της Άντερλεχτ, με δύο πολύ όμορφα γκολ των Κοϊτά και Κουτέσα νίκησε 2-0, σφραγίζοντας την παρουσία της στη League Phase του Conference League.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ - Άντερλεχτ Conference League
Ο πρώτος μεγάλος στόχος επετεύχθη για την «Ένωση», η οποία, μετά το περσινό ευρωπαϊκό πατατράκ, επιστρέφει στην Ευρώπη!

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκαν να παίζουν το ευρωπαϊκό μέλλον τους σε ένα ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η «OPAP Arena» «κόχλαζε» κι οι «κιτρινόμαυροι» στάθηκαν και με το παραπάνω στο ύψος των περιστάσεων!

Με κυριαρχική εμφάνιση «πάτησαν» την Άντερλεχτ με το τελικό σκορ να μοιάζει «φτωχό». Τα τέρματα της νίκης πέτυχαν οι Κοϊτά (36’) και Κουτέσα (48’), με την ΑΕΚ να προκρίνεται με συνολικό σκορ 3-1.

Η εξέλιξη του ΑΕΚ – Άντερλεχτ

Ο Μάρκο Νίκολιτς παράταξε την ομάδα με 4-4-1-1, έχοντας τον Πιερό στην κορυφή και τον Κοϊτά πίσω του σε ελεύθερο ρόλο.

Οι «κιτρινόμαυροι» έδειχναν καλά στημένοι στον αγωνιστικό χώρο και με τον κόσμο να δίνει ώθηση πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι «απάντησαν» με ορισμένα «σκληρά» μαρκαρίσματα, με την ανοχή και του Σάγκι.

Μολονότι η «Ένωση» είχε την κατοχή της μπάλας δεν μπόρεσε να δημιουργήσει ευκαιρίες, έχοντας κορυφαία εκείνη του Κουτέσα στο 21ο λεπτό, ο οποίος πήγε να σκοράρει από το σημείο που είχε κάνει το 2-1 κόντρα στον Άρη Λεμεσού.

Η ΑΕΚ πήρε αυτό που άξιζε στο 36ο λεπτό με τον Κοϊτά να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από τρομερό σουτ. Για να φτάσουμε εκεί χρειάστηκε η σωστή πίεση του Ρότα κι η εξαιρετική πάσα του Ελίασον με ένα άγγιγμα. Ήταν ένα προβάδισμα που άξιζαν οι παίκτες του Νίκολιτς, οι οποίοι κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο και δεν ένιωσαν κάποια απειλή από τη βελγική ομάδα.

Ο Πιερό στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου θα μπορούσε να βάλει την ομάδα του μπροστά με δύο τέρματα, αλλά έκανε κακό τελείωμα, έπειτα από την εξαιρετική πάσα του Πήλιου.

Το γεγονός ότι ο Χάσι έκανε τρεις μαζεμένες αλλαγές στο ημίχρονο καταδεικνύει και την εικόνα του αγώνα στα πρώτα 45 λεπτά. Οι κινήσεις του τεχνικού της Άντερλεχτ δεν άλλαξε και πολλά, καθώς η ΑΕΚ συνέχισε με το ίδιο εντυπωσιακό τέμπο και πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Κουτέσα. Ο Ελβετός έπειτα από ωραία ατομική ενέργεια και τρομερό σουτ έκανε το 2-0 για την «Ένωση» στο 48ο λεπτό.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι «κιτρινόμαυροι» θα μπορούσαν να είχε σημειώσει και τρίτο τέρμα, αλλά ο Πινέδα νικήθηκε στο 52’ σε τετ-α-τετ από τον Κούζεμανς, ο οποίος μπλόκαρε και το σουτ του Πιερό, τρία λεπτά αργότερα!

Στο τελευταίο μισάωρο του αγώνα, η ΑΕΚ έδωσε μέτρα στην Άντερλεχτ, η οποία πίεσε για να πετύχει το γκολ που θα την έβαζε ξανά στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Οι «κιτρινόμαυροι», από την πλευρά τους, έψαξαν να βγουν στην κόντρα.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν μια καλή στιγμή με την άστοχη κεφαλιά του Ντόλμπεργκ στο 71’, ωστόσο πιο κοντά στο τέρμα έφτασε η ΑΕΚ, με τον Γιόβιτς στο 74ο λεπτό και τον Ρέλβας στην επόμενη φάση.

Στις καθυστερήσεις ο Πενράις έχασε δύο πολύ καλές ευκαιρίες για να κάνει το 3-0, ενώ ο διαιτητής καταλόγισε αρχικά πέναλτι σε ανατροπή του Λιούμπισιτς από τον Γιανσάνα. Μετά από την παρέμβαση του VAR, όμως, δόθηκε φάουλ εκτός περιοχής.

Διαιτητής: Ρόχιτ Σάγκι (Νορβηγία)
Κίτρινες: Ρότα - Ουέρτα, Ντόλμπεργκ, Ανγκούλο, Αουγκούστινσον
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Ελίασον (73΄ Λιούμπιτσιτς), Κουτέσα (78΄ Πένραϊς), Κοϊτά (86΄ Βίντα), Πιερό (73΄ Γιόβιτς).
ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ (Μπέσνικ Χάσι): Κούσμανς, Μααμάρ (68΄ Ντεγκρέεφ), Χέι, Κάνα, Οζτσάν (46΄ Αουγκούστινσον), Λανσάνα, Ντε Κατ (46΄ Βερσχάρεν), Αζάρ (68΄ Στρούικενς), Ουέρτα (46΄ Μπερτατσίνι), Ανγκούλο, Ντόλμπεργκ.

