Champions League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase

Αυτοί είναι οι αντίπαλοι που θα έχει ο Ολυμπιακός στη League Phase του Champions League και οι ημερομηνίες των αγώνων.

Champions League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase
Τις αντιπάλους του για τη League Phase του Champions League έμαθε ο Ολυμπιακός το απόγευμα της Πέμπτης (28/8).

Η πρώτη ομάδα που βγήκε από την κληρωτίδα ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία θα αντιμετωπίσει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η δεύτερη ομάδα, μάλιστα, ήταν η Μπαρτσελόνα, την οποία θα αντιμετωπίσει στην Ισπανία.

Το κείμενο ανανεώνεται...

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

  • 16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

