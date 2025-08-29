Europa League: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στην League Phase

Αυτές είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουν οι δύο εκπρόσωποι της χώρας μας στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση

Οι δύο ομάδες «έκλεισαν» θέση στην διαδικασία της κλήρωσης, μια και οι «πράσινοι» πέρασαν το… εμπόδιο της Σαμσουνσπόρ στα play offs της διοργάνωσης, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε πάρτι απέναντι στην Ριέκα.

Έτσι, οι «ασπρόμαυροι» και το «τριφύλλι» βρέθηκαν στο Grimaldi Forum του Μονακό για την κλήρωση της League Phase. Οι Θεσσαλονικείς ήταν στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ οι Αθηναίοι στο τέταρτο γκρουπ.

Την κλήρωση, μέσω του υπολογιστή της UEFA έκανε ο Γκιούργκεν Κλίνσμαν και οι δύο ελληνικές ομάδες έμαθαν τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τις:

Ρόμα (εντός)

Φέγενορντ (εκτός)

Βικτόρια Πλζεν (εντός)

Φερεντσβάρος (εκτός)

Στουρμ Γκρατς (εκτός)

Γιουνγκ Μπόις (εκτός)

Γκοου Αχέντ Ιγκλς (εντός)

Μάλμε (εκτός)

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τις:

Μπέτις (εντός)

Λιλ (εκτός)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός)

Λιόν (εκτός)

Γιουνγκ Μπόιτς (εντός)

Λουντογκόρετς (εκτός)

Μπραν (εντός)

Θέλτα (εκτός)

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στην League Phase

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026

Διαβάστε επίσης