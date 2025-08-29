Europa League: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στην League Phase
Τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League έμαθαν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι δύο ομάδες «έκλεισαν» θέση στην διαδικασία της κλήρωσης, μια και οι «πράσινοι» πέρασαν το… εμπόδιο της Σαμσουνσπόρ στα play offs της διοργάνωσης, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε πάρτι απέναντι στην Ριέκα.
Έτσι, οι «ασπρόμαυροι» και το «τριφύλλι» βρέθηκαν στο Grimaldi Forum του Μονακό για την κλήρωση της League Phase. Οι Θεσσαλονικείς ήταν στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ οι Αθηναίοι στο τέταρτο γκρουπ.
Την κλήρωση, μέσω του υπολογιστή της UEFA έκανε ο Γκιούργκεν Κλίνσμαν και οι δύο ελληνικές ομάδες έμαθαν τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τις:
- Ρόμα (εντός)
- Φέγενορντ (εκτός)
- Βικτόρια Πλζεν (εντός)
- Φερεντσβάρος (εκτός)
- Στουρμ Γκρατς (εκτός)
- Γιουνγκ Μπόις (εκτός)
- Γκοου Αχέντ Ιγκλς (εντός)
- Μάλμε (εκτός)
Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τις:
- Μπέτις (εντός)
- Λιλ (εκτός)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός)
- Λιόν (εκτός)
- Γιουνγκ Μπόιτς (εντός)
- Λουντογκόρετς (εκτός)
- Μπραν (εντός)
- Θέλτα (εκτός)
Αναλυτικά οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στην League Phase
- 1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025
- 2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
- 3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
- 4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
- 5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
- 6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
- 7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026
- 8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:05 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στην League Phase
14:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στη Θεσπρωτία - Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα
13:38 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κλείνει την 1η Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού
13:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στον Γερολιμένα Μάνης - Επιχειρούν δύο αεροσκάφη
13:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
19:10 ∙ WHAT THE FACT