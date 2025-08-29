Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Ανεβάζει… στροφές για την ενίσχυση - Εξετάζεται ο Πάντοβιτς

Μετά και την επικείμενη μεταγραφή του αρχηγού, Φώτη Ιωαννίδη, στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, οι «πράσινοι» σκοπεύουν να προχωρήσουν στην απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών για την κορυφή της επίθεσης. Ο αντικαταστάτης του Ιωαννίδη αναμένεται να είναι ένας έμπειρος στράικερ, με στόχο την άμεση αγωνιστική αναβάθμιση της γραμμής κρούσης.

Παράλληλα, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού εξετάζουν και την περίπτωση ενός νεότερου επιθετικού, που θα λειτουργήσει ως τρίτη επιλογή στη θέση του σέντερ φορ.

Προτάθηκε και εξετάζεται ο Μίλος Πάντοβιτς

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Σερβία, στους «πράσινους» έχει προταθεί και αξιολογείται σοβαρά η περίπτωση του Μίλος Πάντοβιτς, της Μπάτσκα Τόπολα. Ο 23χρονος Σέρβος επιθετικός ξεχωρίζει για τη σωματοδομή του (1,85μ.) αλλά και για τα στατιστικά του, έχοντας σημειώσει 28 γκολ και 17 ασίστ σε 93 συμμετοχές με την ομάδα από το καλοκαίρι του 2023.

Το συμβόλαιό του με την Τόπολα ολοκληρώνεται το 2026, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες του Ερυθρού Αστέρα και της Βόζντοβατς, με την τελευταία να καταγράφει 16 γκολ σε 86 εμφανίσεις.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, κινείται μεθοδικά στην αγορά, προκειμένου να καλύψει με τον καλύτερο τρόπο το μεγάλο κενό που αφήνει ο Ιωαννίδης, αλλά και να χτίσει ένα πιο «βαθύ» ρόστερ ενόψει της απαιτητικής σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

