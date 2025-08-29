Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ και κάνοντας «3 στις 3» προκρίσεις σε ευρωπαϊκά προκριματικά εξασφάλισε την παρουσία της στον ενιαίο όμιλο, όπου στην κλήρωση της Παρασκευής (29/08) έμαθε τους αντιπάλους της.

https://www.instagram.com/reel/DN72BYTjH2S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Μάριος Ηλιόπουλος επισκέφθηκε τα αποδυτήρια, μετά το τέλος του αγώνα και την ώρα που οι ποδοσφαιριστές πανηγύριζαν την επίτευξη του πρώτου στόχου της σεζόν, ανακοίνωσε έξτρα πριμ, προκαλώντας χαμό! Μάλιστα, όταν είδε τους πανηγυρισμούς να «φουντώνουν» αύξησε κι άλλο το νούμερο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «μου άρεσαν τα χαμόγελα και η χαρά που είδα».

Η κάμερα του ΑΕΚ TV κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της ρεβάνς με την Άντερλεχτ, αλλά και τους ξέφρενους πανηγυρισμούς στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια μετά τη νίκη και την πρόκριση.

Ραζβάν Μαρίν: «Να φτάσουμε μακριά στο Conference League»

O Ραζβάν Μαρίν αναδείχθηκε COSMOTE TELECOM MVP στο 2-0 της ΑΕΚ επί της Άντερλεχτ και παρέλαβε το βραβείο του μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Ρουμάνος μέσος μίλησε στην κάμερα του AEK TV και δήλωσε πανευτυχής για το επίτευγμα της ομάδας, τόνισε το πόσο αποφασισμένοι κι έτοιμοι ήταν όλοι οι ποδοσφαιριστές και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΑΕΚ μπορεί να προχωρήσει στη διοργάνωση.



Δεν παρέλειψε, βέβαια, να ευχαριστήσει τον κόσμο για την ψήφο του και κυρίως να εκφράσει τον θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη του προς τους οπαδούς για την καταπληκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στην «OPAP Arena».

