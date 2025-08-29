ΑΕΚ: «Θέλουμε να φέρουμε παίκτες με ποιότητα, ίσως υπάρξουν αποχωρήσεις» - Όσα δήλωσε ο Νίκολιτς

Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν εμφανώς ικανοποιημένος από την πρόκριση επί της Άντερλεχτ, ενώ αναφέρθηκε και στις μεταγραφές που θέλει να κάνει η ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου της ραβάνς των playoffs του Conference League.

Βαγγέλης Πάτας

Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
H «Ένωση» κυριάρχησε της βελγικής ομάδας και με δύο πολύ όμορφα γκολ των Κοϊτά και Κουτέσα, νίκησε 2-0, σφραγίζοντας την παρουσία της στη League Phase του Conference League.

Ο Νίκολιτς, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από για την επίτευξη του πρώτου μεγάλου στόχου, ενώ αναφέρθηκε και στις μεταγραφές, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι παίκτες με ποιότητα κι ότι η ΑΕΚ δεν θα πάρει παίκτη… απλά για να πάρει.

Επίσης, τόνισε ότι περιμένει 1-2 μεταγραφές, ενώ επεσήμανε ότι ίσως υπάρξουν κι αποχωρήσεις. Τέλος, σχολίασε και το γεγονός ότι οι φίλοι της ΑΕΚ φώναξαν το όνομα του.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

Στην αρχική του τοποθέτηση ανέφερε: «Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες. Έκαναν ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Αυτό είναι το παιχνίδι μας. Με εξαίρεση στο δεύτερο μέρος για κάποια στιγμή. Τον πρώτο στόχο που είχαμε θέση από το ξεκίνημα τον πετύχαμε. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για την υπέροχη ατμόσφαιρα. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα που υπάρχουν τέσσερις Ελληνικές ομάδες στη League Phase. Συγχαρητήρια στη διοίκηση και στην ομάδα, τώρα όμως κοιτάζουμε τον Αστέρα. Σήμερα απολαμβάνουμε τη βραδιά».

Για τα σημεία κλειδιά τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά για τις 3/3 προκρίσεις: «Είναι η καθημερινή μας δουλειά στο προπονητικό κέντρο. Αυτό είναι το κλειδί. Βελτιωνόμαστε με σταθερά και μικρά βήματα. Δεν μπορείς να κάνεις θαύματα αμέσως. Το σημαντικό είναι ότι κάνουμε σταθερά βήματα. Έχουμε δώσει επτά ματς, δεν έχουμε χάσει κάποιο, αυτό είναι ένα μικρό επίτευγμα. Όλοι είναι διψασμένοι για ευρωπαϊκή πορεία. Σήμερα ήταν μάλλον το πιο σταθερό παιχνίδι που έχουμε κάνει, ελέγξαμε τον ρυθμό και σήμερα ήμουν πιο ήρεμος από κάθε άλλη αναμέτρηση».

Για το πόσο βοηθάει αυτή η πρόκριση στη συνέχεια της σεζόν, αλλά και σε μεταγραφικό επίπεδο: «Φοβάμαι τις μεσοβέζικες καταστάσεις. Το σημαντικό είναι ότι ξεπεράσαμε το πρώτο εμπόδιο. Ο σύλλογος ήταν ενωμένος σαν γροθιά. Με ήπιους τόνους και σκληρή δουλειά, Αυτό είναι το μοντέλο που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Είμαστε ακόμα στην αρχή όμως. Πνευματικά θα βοηθήσει την ομάδα αλλά τα δύσκολα τώρα ξεκινούν με τις τρεις διοργανώσεις. Αυτό θα κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση. Μέσα στις επόμενες μέρες πρέπει να δυναμώσουμε την ομάδα, καθώς τον Οκτώβριο ξεκινάει το Conference League με συνεχόμενες αναμετρήσεις από εκεί μετά. Έχουμε έναν προϋπολογισμό που δεν είναι απεριόριστο. Θέλουμε να φέρουμε παίκτες με ποιότητα και προοπτική. Ευελπιστώ να έχουμε ένα ή δύο καλά νέα μέσα στις επόμενες μέρες».

Για τη συνεισφορά των νέων μεταγραφών και το γεγονός ότι έχουν εγκλιματιστεί γρήγορα στο σύνολο: «Έχουν προσαρμοστεί γιατί έχουμε μια δεμένη ομάδα. Καλωσόρισαν όλοι με θερμό τρόπο τους παίκτες. Έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Όλοι στην ομάδα έχουν ακριβώς την ίδια φιλοσοφία. Δεν φέρνουμε παίκτες απλά για να φέρουμε, αλλά θέλουμε παίκτες με ποιότητα και προοπτική. Κάποιοι είναι στην πρώτη, κάποιοι στη δεύτερη κατηγορία από αυτούς που έχουμε. Η ομάδα έχει περάσει μια αναμόρφωση, ο μέσος όρος ηλικίας έπεσε, αλλά πρέπει να υπάρξει και μια ισορροπία. Υπάρχει καλή ατμοσφαίρα στα αποδυτήρια και υπάρχουν καλοί άνθρωποι μέσα στην ομάδα. Εμείς δεν πρόκειται να βάλουμε τα κλάματα αν δεν πάει κάτι όπως θέλουμε. Δεν ψάχνουμε δικαιολογία αλλά λύσεις. Είχαμε σήμερα πέντε πέντε εκτός και έπρεπε να αξιοποιήσουμε πλήρως ό,τι είχαμε και με πίστη στους παίκτες. Ήταν εκτός ο Μάνταλος, μας έλειψε ο Περέιρα που ήταν ο καλύτερος παίκτης σε προηγούμενα ματς, ο Γιόβιτς μπορούσε να βοηθήσει για λίγο, ο Ζίνι και ο Γκατσίνοβιτς δεν ήταν διαθέσιμοι. Πιστεύουμε σε όλους τους παίκτες και έπρεπε να τους αξιοποιήσουμε όλους».

Για το αν ο μεταγραφικός σχεδιασμός πλέον αλλάζει ή επιμένει στις δύο προσθήκες που έχει πει (του χαφ και του επιθετικού): «Αυτή τη στιγμή έχουμε συνολικά 25 παίκτες μαζί με τους τερματοφύλακες. Είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός παικτών. Όταν έχεις Ευρώπη τους χρειάζεσαι. Αναζητούμε δύο παίκτες. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ίσως υπάρξει και κάποια αποχώρηση. Το σημαντικό δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Αυτή θέλουμε να ενισχύσουμε. Μέχρι τις 2 Σεπτέμβρη πρέπει να δηλώσουμε την ευρωπαϊκή λίστα. Μετά έχουμε ακόμα επιπλέον μέρες, αλλά επικεντρωνόμαστε στο πρώτο κυρίως».

Για το ότι ο κόσμος φώναξε το όνομά του: «Ναι με άγγιξε πραγματικά. Ήταν κάτι πολύ όμορφο. Είμαι λίγο καιρό εδώ και ήταν κάτι πολύ ευχάριστο. Κάνει την υποχρέωσή μου απέναντί τους ακόμα μεγαλύτερη για να ανταποδώσω την αγάπη που μου έδειξαν».

Για τις διαιτητικές αποφάσεις τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στον αποψινό αγώνα: «Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι, αλλά ήταν μια ενδιαφέρουσα ερώτηση».

ΑΕΚ: «Θέλουμε να φέρουμε παίκτες με ποιότητα, ίσως υπάρξουν αποχωρήσεις» - Όσα δήλωσε ο Νίκολιτς

