ΑΕΚ - Αστέρας AKTOR 1-0: Ο Πιερό έσπασε την «κατάρα» και πάει με χαμόγελα στη διακοπή

Ο Φραντζί Πιερό σκόραρε για πρώτη φορά μετά από έξι μήνες κι η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Αστέρα AKTOR, κάνοντας το «2 στα 2» στη Super League.

Βαγγέλης Πάτας

Φραντζί Πιερό ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο επιθετικός από την Αϊτή βρήκε δίχτυα μετά από 189 ημέρες κι η «Ένωση» έκλεισε ιδανικά το καλοκαιρινό κύκλο αγώνας.

Η ΑΕΚ δεν γνώρισε ήττα σε αυτά τα οκτώ παιχνίδια σε Ελλάδα κι Ευρώπη, καταφέρνοντας να προκριθεί στη League Phase του Conference και παράλληλα να ξεκινήσει με «2 στα 2» στη Super League.

Το «χρυσό» τέρμα πέτυχε ο Πιερό στο 38ο λεπτό με κεφαλιά, έπειτα από κόρνερ του Μάνταλου, ο οποίος «κέρασε» γκολ για τα γενέθλια του. Μάλιστα, ο επιθετικός της «Ένωσης» είχε και δοκάρι στο 58ο λεπτό.

Η ΑΕΚ, λοιπόν, πηγαίνει με χαμόγελα στη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ευελπιστεί ότι θα έχει και τις τελευταίες μεταγραφές στην επανέναρξη των υποχρεώσεων.

Η εξέλιξη του ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR

Ο Νίκολιτς προχώρησε σε τρεις αλλαγές σε σχέση με τη ρεβάνς κόντρα στην Άντερλεχτ, ξεκινώντας τους Βίντα, Πενράις και τον εορτάζοντα, Πέτρο Μάνταλο. Ο έμπειρος μέσος, μάλιστα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 15’, αλλά το γκολ δεν μέτρησε, καθώς ήταν σε θέση οφσάιντ.

Μετά το πρώτο τέταρτο, η ΑΕΚ επέβαλε τον ρυθμό και με σωστή κυκλοφορία έψαξε το γκολ, το οποίο παραλίγο να έρθει στο 24’. Ο Καστάνιο, όμως, έδιωξε στη γραμμή το σουτ του Κοϊτά.

Οι «κιτρινόμαυροι» συνέχισαν να πιέζουν, κλείνοντας τον Αστέρα AKTOR στην περιοχή του και τελικά δικαιώθηκαν, βρίσκοντας δίχτυα μετά από στημένη φάση. Στο 38ο λεπτό, ο Μάνταλος εκτέλεσε κόρνερ και… κέρασε γκολ για να γενέθλια του τον Πιερό, ο οποίος βρήκε δίχτυα μετά από έξι μήνες!

Ο επιθετικός από την Αϊτή επέστρεψε στα γκολ κόντρα στον ίδιο αντίπαλο, καθώς είχε να σκοράρει από τις 23 Φεβρουαρίου και το 3-0 της ΑΕΚ κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη.

Ήταν ένα δίκαιο προβάδισμα για τους γηπεδούχους, οι οποίοι είχαν 2-3 καλές στιγμές πριν το τέρμα, ενώ από την άλλη δεν απειλήθηκαν από την ομάδα της Τρίπολης στο πρώτο μέρος.

Η ΑΕΚ συνέχισε με το ίδιο τέμπο και μετά την ανάπαυλα, αναζητώντας ένα δεύτερο τέρμα, με το οποίο θα απλοποιούσε την κατάσταση. Θα μπορούσε να το είχε πράξει στο 58ο λεπτό, αλλά η προβολή του Πιερό κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Μετά το 65ο λεπτό, η «Ένωση» πήγε να κάνει διαχείριση, αλλά ο Νίκολιτς ήθελε δεύτερο γκολ από την ομάδα του και στο τελευταίο 20λεπτο αποφάσισε να παίξει κλασικό 4-4-2, βάζοντας τον Γιόβιτς δίπλα στον Πιερό.

Ο Κουτέσα με δυνατό σουτ απείλησε στο 77ο λεπτό, αλλά ο Παπαδόπουλος έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ, ενώ στα τελευταία λεπτά ο Αστέρας AKTOR βρήκε χώρους κι πίεσε για την ισοφάριση. Γι’ αυτό τον λόγο ο Νίκολιτς έβαλε στο 85’ τον Λιούμπισιτς αντί του Πιερό, ώστε να ελέγξει τον ρυθμό και να κρατήσει την μπάλα.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
Κίτρινες: Πιερό, Μάνταλος, Γιόβιτς – Καστάνιο Σίπτσιτς.
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πενράις, Μουκουντί, Βίντα, Ρότα, Κοϊτά (69’ Κουτέσα), Μαρίν (69’ Γιόβιτς), Πινέδα, Ελίασον, Πιερό (86’ Λιούμπισιτς), Μάνταλος.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς (86’ Ιβάνοφ), Καστάνιο, Σιλά, Άλχο, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης (71’ Χαραλάμπογλου), Καλτσάς (62’ Μεντιέτα), Μακέντα (86’ Τζοακίνι), Γκονζάλες (62’ Γιαμπλόνσκι), Μούμο.

