Παναθηναϊκός: Ξεκάθαρος ο Ντέσερς - «Να πάρουμε νίκες και να κατακτήσουμε τίτλους»

Ο Νιγηριανός επιθετικός αποτελεί τον «εκλεκτό» του Παναθηναϊκού για την αντικατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη και τα ξημερώματα της Δευτέρας (01/09) έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους «πράσινους».

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, τις επόμενες ώρες ο παίκτης θα ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και σε περίπτωση που δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τους «πράσινους».

Πάντως, κατά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Νιγηριανός άσος μίλησε για:

Την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στο «τριφύλλι»: «Παίξαμε με την Ρέιντζερς απέναντι στον Παναθηναϊκό. Είδα με τα μάτια μου την ατμόσφαιρα, είναι μια πολύ καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός. Βεβαίως η Ρέιντζερς πέρασε, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα. Είδα και την ιστορία και είναι ένας σπουδαίος σύλλογος».

Το αν γνωρίζει πως είναι αγαπητός στον κόσμο του Παναθηναϊκού μια και είναι από τους παίκτες που έχουν σκοράρει απέναντι στον Ολυμπιακό: «Την περσινή χρονιά παίξαμε στο Europa League με τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι, ήταν ένα όμορφο γκολ. Αν αυτό μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για μια καλή σχέση με τους φιλάθλους θα είναι πολύ ωραίο. Φυσικά θα αντιμετωπίσουμε πολλές φορές τον Ολυμπιακό και άλλες ομάδες στο Πρωτάθλημα».

Το στοιχείο που θέλει να βάλει στον Παναθηναϊκό και τους στόχους του: «Στους αγώνες που αντιμετωπίσαμε τον Παναθηναϊκό είδα ότι δημιουργεί πολλές ευκαιρίες, παίζει πολύ στην αντίπαλη περιοχή. Εγώ θέλω να μπαίνω στα αντίπαλα καρέ και να σκοράρω όσο το δυνατόν περισσότερο. Πολλοί επιθετικοί θα σας πουν πως στόχος τους είναι να βάλουν πολλά γκολ. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να πάρουμε νίκες και να κατακτήσουμε τίτλους, αυτό είναι το μόνο που μένει στο τέλος της καριέρας σου. Αλλά για να κερδίσεις αγώνες χρειάζεσαι γκολ και ελπίζω να βοηθήσω σε αυτό».

