Ελένη Βουλγαράκη: Το μήνυμα θαυμασμού στον Φώτη Ιωαννίδη
H Ελένη Βουλγαράκη έστειλε μήνυμα στήριξης στον αγαπημένο της, τονίζοντας ότι είναι η μεγαλύτερη θαυμάστρια του
Ο Φώτης Ιωαννίδης πήρε μεταγραφή για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με την πορτογαλική ομάδα και τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της μετεγγραφής.
Μόλις βγήκε η επίσημη ανακοίνωση και μέσα από τα social media της ομάδας, η Ελένη Βουλγαράκη έστειλε μήνυμα στήριξης στον αγαπημένο της, τονίζοντας ότι είναι η μεγαλύτερη θαυμάστρια του.
«Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστρια σου. Λάμψε δυνατά Φώτη! Για πάντα στο πλευρό σου», γράφει η Ελένη Βουλγαράκη για την μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
