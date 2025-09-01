Ελένη Βουλγαράκη: Το μήνυμα θαυμασμού στον Φώτη Ιωαννίδη

H Ελένη Βουλγαράκη έστειλε μήνυμα στήριξης στον αγαπημένο της, τονίζοντας ότι είναι η μεγαλύτερη θαυμάστρια του

Ελένη Βουλγαράκη: Το μήνυμα θαυμασμού στον Φώτη Ιωαννίδη
Ο Φώτης Ιωαννίδης πήρε μεταγραφή για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με την πορτογαλική ομάδα και τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της μετεγγραφής.

Μόλις βγήκε η επίσημη ανακοίνωση και μέσα από τα social media της ομάδας, η Ελένη Βουλγαράκη έστειλε μήνυμα στήριξης στον αγαπημένο της, τονίζοντας ότι είναι η μεγαλύτερη θαυμάστρια του.

«Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστρια σου. Λάμψε δυνατά Φώτη! Για πάντα στο πλευρό σου», γράφει η Ελένη Βουλγαράκη για την μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

