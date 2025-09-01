Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε η πώληση Ιωαννίδη - Το συγκινητικό μήνυμα στα παιδιά με τη φανέλα του

Παναθηναϊκός και Σπόρτινγκ Λισαβόνας ανακοίνωσαν τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη, με τον διεθνή φορ να συγκινεί με το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του. 

Το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Φώτη Ιωαννίδη άνοιξε και επίσημα από την Δευτέρα (1/9).

Παναθηναϊκός και Σπόρτινγκ Λισαβόνας ανακοίνωσαν τη μεταγραφή, με τους «πράσινους» να στέλνουν μήνυμα εκ νέου συνεργασίας στο μέλλον, όπως είχε κάνει και ο ίδιος ο παίκτης.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Φώτης εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το 2020 από τον Λεβαδειακό σε ηλικία μόλις 20 ετών, ως εκ των πλέον ταλαντούχων ποδοσφαιριστών της γενιάς του. Η εξέλιξή του ήταν ραγδαία και υποδειγματική. Από τη δεύτερη σεζόν ήταν ήδη βασικός σέντερ φορ του Τριφυλλιού και καθοριστικός για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2022, αφού με δικά του γκολ στα ημιτελικά ήρθε η πρόκριση στον τελικό. Το 2023 υπέγραψε νέο συμβόλαιο στην ομάδα, πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ουσιαστικά το χρίσμα του ηγέτη. Ακολούθησε μια ονειρεμένη σεζόν με 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που τον έκανε βασικό φορ της εθνικής Ελλάδας και περιζήτητο στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τελικά παρέμεινε στον Παναθηναϊκό, υπογράφοντας τον Νοέμβριο του 2024 νέο συμβόλαιο.

Ο αρχηγός κατέγραψε 190 συμμετοχές, σκοράροντας 51 φορές με τον Παναθηναϊκό σε όλες τις διοργανώσεις.

Φώτη, καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Ήρθες φέρελπις, έγινες βασικός, αναντικατάστατος, αρχηγός, σύνθημα στην εξέδρα, είδωλο της νεολαίας. Εις το επανιδείν», αναφέρει το Τριφύλλι.

«Αυτό είναι το νέο μου σπίτι»

«Έτοιμος να τα δώσει όλα», γράφει στη λεζάντα του βίντεο ο επίσημος λογαριασμός των Πορτογάλων, με τον Φώτη Ιωαννίδη να υπογράφει το συμβόλαιό του και να φοράει την πράσινη φανέλα της Σπόρτινγκ.

Ο 25χρονος φορ στο βίντεο μιλάει στους φίλους της ομάδας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα, επιτέλους φτάνω σε ένα μέρος που ήδη μοιάζει σαν δικό μου. Αυτή η φανέλα, αυτά τα αποδυτήρια, αυτό το γήπεδο. Αυτό είναι το νέο μου σπίτι. Έτοιμος να δώσω τα πάντα. Για την ομάδα, για το κλαμπ, για τους οπαδούς. Είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου και είμαι έτοιμος».

https://www.instagram.com/reel/DOD84-9jP8x/

Το μήνυμα στα παιδιά «με το 7 και το Ιωαννίδης στην πλάτη»

Ο Φώτης Ιωαννίδης έστειλε κι ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/9) μέσω Instagram, όπου τόνισε πως ο Παναθηναϊκός είναι η «οικογένειά του», ενώ μίλησε για την τιμή του να είναι αρχηγός ενός «τεράστιου συλλόγου».

Αναλυτικά:

"Έφτασε αυτή, η πραγματικά δύσκολη, στιγμή που θα πρέπει να αποχαιρετήσω την «οικογένεια μου»…
Στον Παναθηναϊκό ξεκίνησα ως ένα παιδί που ήρθε για να πετύχει ένα από τα όνειρα του και έφτασα να φοράω με τιμή και υπερηφάνεια το περιβραχιόνιο και να είμαι αρχηγός αυτού του τεραστίου συλλόγου!
Έζησα στιγμές που θα κουβαλάω για πάντα μαζί μου…
Συγκινήσεις, γέλια, μάχες, γκολ, χαρές και λύπες…
Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον σύλλογο και τον Πρόεδρο για την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα 5 χρόνια, τους συμπαίκτες μου που έγιναν αδέρφια μου, το staff και όλους τους ανθρώπους που καθημερινά ήταν εκεί να με βοηθήσουν και να με φροντίσουν, αλλά φυσικά και τους φιλάθλους, όλους εσάς, που με στηρίξατε σε κάθε βήμα και ζήσαμε μαζί τα πάντα!
Επίσης, θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά σε όλα αυτά τα παιδιά με το νούμερο «7» και το «Ιωαννίδης» στην πλάτη:
Είναι ΤΙΜΗ ΜΟΥ που φοράτε τη φανέλα με το όνομα μου και θέλω να σας πω, να μην σταματήσετε ΠΟΤΕ να ονειρεύεστε.
Να πιστεύετε στον εαυτό σας και να γυρίζετε την πλάτη στην κακία, το μίσος και την αμφισβήτηση γιατί με αυτόν τον τρόπο θα εκπληρώσετε κάθε σας επιθυμία!
Φεύγω, για να ακολουθήσω το μεγάλο μου όνειρο αλλά δεν θα πω «αντίο».
Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε και «εις το επανιδείν» γιατί το πιστεύω!?☘️".

