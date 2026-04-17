Δεύτερο σερί ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq στη Wall Street δίνουν οι ελπίδες για τη Μέση Ανατολή

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ο δείκτης αναφοράς S&P 500 και ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσαν μέτρια άνοδο σε ιστορικά υψηλά κλεισίματος, εν μέσω αισιοδοξίας ότι τα χειρότερα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχουν περάσει, αφότου το Ισραήλ συμφώνησε σε προσωρινή εκεχειρία με τον Λίβανο και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέδειξε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσαν να συναντηθούν ξανά το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, οι συναλλαγές ήταν ασταθείς, αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε την 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Ιράν είχε προσφερθεί να μην διαθέτει πυρηνικά όπλα για περισσότερα από 20 χρόνια.

Νωρίτερα σήμερα, το Bloomberg επικαλέστηκε αξιωματούχους του Κόλπου και Ευρωπαίους αξιωματούχους που δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται περίπου έξι μήνες για να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν.

Ο Dow Jones αυξήθηκε κατά 115,00 μονάδες, ή 0,24%, στις 48.578,72, ο S&P 500 κέρδισε 18,33 μονάδες, ή ​0,26%, στις 7.041,28, και ο Nasdaq Composite κέρδισε 86,69 μονάδες, ή 0,36%, στις 24.102,70.

Οι δείκτες Nasdaq και S&P 500 άγγιξαν ενδοσυνεδριακά ρεκόρ την Πέμπτη με περισσότερους από τους 11 βασικούς δείκτες του S&P 500 να σημειώνουν άνοδο.

Η άνοδος του Nasdaq σηματοδότησε την 12η συνεχόμενη άνοδό του, το μεγαλύτερο σερί ανόδου από τον Ιούλιο του 2009 μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.