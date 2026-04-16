Κραυγή αγωνίας από συγγενείς των Ελλήνων που προφυλακίστηκαν για την ελληνική σημαία στην Αγία Σοφία

Την έντονη ανησυχία τους για την τύχη των δύο Ελλήνων που συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη, εκφράζουν οι συγγενείς τους

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούν τις εξελίξεις για τα προφυλακισμένα ξαδέλφια στην Τουρκία, οι συγγενείς των δύο Ελλήνων που συνελήφθησαν και κρατούνται γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία στην Αγιά Σοφιά.

«Τον είδα στο βίντεο, είδα αυτά που φόραγε ο Μιχάλης. Ξαφνιάστηκα, δεν το περίμενα, γιατί είναι και πολύ χαμηλών τόνων παιδί. Να αφεθούν ελεύθεροι και να βοηθήσει η Ελλάδα, έστω η Αυστραλία» λέει συγγενής του άνδρα που κρατείται μιλώντας στον ANT1.

Στο βίντεο φαίνεται ο 38χρονος Μιχάλης, που ζούσε για πολλά χρόνια στην Αυστραλία, να ανοίγει τη σημαία με την ξαδέρφη του την Κωνσταντίνα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα φωτογραφίζεται και η ίδια, κρατώντας τη σημαία που έγραφε «ορθοδοξία ή θάνατος».

Ο 38χρονος επέστρεψε πέρυσι στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Σπάρτη, ενώ η ξαδέλφη του, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσφατα, κατάφερε να περπατήσει ξανά. Οι οικείοι της, φοβούνται ότι θα περάσει αρκετός καιρός μέσα στη φυλακή, μέχρι να δικαστεί και εκφράζουν την ανησυχία ότι μπορεί να επιδεινωθεί η υγεία της.

«Αν τη χτυπήσουν εκεί μέσα, θα πάθει ζημιά μεγάλη η κοπέλα. Τα παιδιά πήγαν μόνα τους στην Τουρκία, όχι με γκρουπ. Πρέπει να βοηθηθούν, να γυρίσουν πίσω. Ήξεραν ότι αυτό που κάνουν, δεν επιτρέπεται, όμως πρέπει να βοηθηθούν. Είναι κακό αυτό που συνέβη» λέει στον ΑΝΤ1 έτερος συγγενής των συλληφθέντων/

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, που επικαλείται ο ΑΝΤ1, το συμβάν εργαλειοποιείται από την Τουρκία για πολιτικούς λόγους. Το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης όρισε Τούρκο δικηγόρο στους δύο Έλληνες πολίτες, που αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για υποκίνηση μίσους ή εχθρότητας μεταξύ των πολιτών και για προσβολή του κοινού, με τις ποινές να επισύρουν φυλάκιση από 1,5 έως και 4 χρόνια.

Ο δικηγόρος, κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης μέχρι να τελεστεί το δικαστήριο, ενώ οι Τούρκοι ζητούν από τους δύο Έλληνες να κάνουν δήλωση μεταμέλειας. Το υπουργείο Εξωτερικών κρατά χαμηλούς τόνους προς το παρόν αναφορικά με την υπόθεση.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Χάιντς Κούνιο, ένας από τους τελευταίους επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Κατάσχεση εκατοντάδων πυροτεχνημάτων σε κατάστημα στο Κερατσίνι - Συνελήφθη 46χρονος

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο 2-0: Η Ένωση αγγίζει το θαύμα από το πρώτο ημίχρονο

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης σε G7: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο πολλαπλασιαστής του αύριο

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (19/4)

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από συγγενείς των Ελλήνων που προφυλακίστηκαν για την ελληνική σημαία στην Αγία Σοφία

22:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα πληρωθεί η β' δόση

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 48χρονος για ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας - Κατασχέθηκαν χάπια και ποσότητα ηρωίνης

22:23TRAVEL

Αυτό το ελληνικό νησί είναι top προορισμός για αυθεντικές και ξέγνοιαστες διακοπές

22:14LIFESTYLE

Συγκινεί ο πρίγκιπας Χάρι για τον θάνατο της μητέρας του: «Έθαψα το κεφάλι μου στην άμμο για χρόνια»

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Missing alert: Εξαφάνιση 14χρονου από την Αθήνα

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 16/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Live blog: Σφυροκοπά τον Λίβανο το Ισραήλ πριν την εκεχειρία - Συμφωνία, όχι ανακωχή θέλει ο Τραμπ

21:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λιβανέζο πρόεδρο και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

21:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Πότε αναμένονται οι πληρωμές - Οι δικαιούχοι

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανίδα συγκρίνει το ΕΣΥ με το σύστημα υγείας των ΗΠΑ κι αποθεώνει την Ελλάδα - «Γκρεμίζει μύθους» λέει ο Γεωργιάδης

21:38ΕΥ ΖΗΝ

Πλάνο «επαναφοράς» 14 ημερών: Πώς θα αυξήσετε ενέργεια και θα μειώσετε άγχος

21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολόκληρη η καταγγελία της ΚΑΕ Μαρούσι για τον Βαγγέλη Λιόλιο και την ΕΟΚ

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε ανοίγουν από το Πάσχα - Το πρόγραμμα των Πανελληνίων

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για 77 λεπτά πάλευε να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ - Τι είπε ο διασώστης που την παρέλαβε

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Νέα τροπή στην υπόθεση - 66χρονος έστειλε λεφτά μέσω IRIS στη Μυρτώ κι έκαναν βιντεοκλήση λίγο πριν καταρρεύσει

06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο κυκλώνας «Ulla» αποχωρεί από την Ιταλία και κατευθύνεται προς την Ελλάδα - Τι φέρνει

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για 77 λεπτά πάλευε να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ - Τι είπε ο διασώστης που την παρέλαβε

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 16/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 5.000.000 ευρώ

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Viral η στιγμή που στρατιώτης ξεδιπλώνει την μπλεγμένη ελληνική σημαία

17:15LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Σοφία Μουτίδου για την αυτοκτονία του συζύγου της: «Σκέφτεσαι αν υπήρχε κάποιο σημάδι»

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από συγγενείς των Ελλήνων που προφυλακίστηκαν για την ελληνική σημαία στην Αγία Σοφία

19:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε την politically incorrect ανάρτηση της Κωνσταντοπούλου για τον Λαζαρίδη

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Missing alert: Εξαφάνιση 14χρονου από την Αθήνα

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τα όσα έγιναν στα ΤΕΠ όταν εισήχθη η Μυρτώ

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Μην ξαναβγείς με αυτόν» – Η έκκληση παιδικής φίλης της Μυρτούς μία μέρα πριν βρεθεί νεκρή

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Σαχαριανή ύφεση, αργοπορημένοι Ορνιθίες και αγουροξυπνημένη θερμική αστάθεια

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Αλβανός πρωθυπουργός Ράμα με oversized κοστούμι γονατίζει -ξανά- μπροστά στη Μελόνι

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Νέες δηλώσεις Τραμπ: Συμφώνησε να μας επιστρέψει το πυρηνικό υλικό που βρίσκεται βαθιά στο έδαφος

21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολόκληρη η καταγγελία της ΚΑΕ Μαρούσι για τον Βαγγέλη Λιόλιο και την ΕΟΚ

22:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο 2-0: Η Ένωση αγγίζει το θαύμα από το πρώτο ημίχρονο

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγγνώμη ζητά ο Μακάριος Λαζαρίδης για την πρόσληψη με απολυτήριο λυκείου: «Θα επιστρέψω εντόκως τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά»

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 15χρονης Ελευθερίας – Η ζωή της μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

21:42ΕΛΛΑΔΑ

Αμερικανίδα συγκρίνει το ΕΣΥ με το σύστημα υγείας των ΗΠΑ κι αποθεώνει την Ελλάδα - «Γκρεμίζει μύθους» λέει ο Γεωργιάδης

