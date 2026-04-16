Κραυγή αγωνίας από συγγενείς των Ελλήνων που προφυλακίστηκαν για την ελληνική σημαία στην Αγία Σοφία

Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούν τις εξελίξεις για τα προφυλακισμένα ξαδέλφια στην Τουρκία, οι συγγενείς των δύο Ελλήνων που συνελήφθησαν και κρατούνται γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία στην Αγιά Σοφιά.

«Τον είδα στο βίντεο, είδα αυτά που φόραγε ο Μιχάλης. Ξαφνιάστηκα, δεν το περίμενα, γιατί είναι και πολύ χαμηλών τόνων παιδί. Να αφεθούν ελεύθεροι και να βοηθήσει η Ελλάδα, έστω η Αυστραλία» λέει συγγενής του άνδρα που κρατείται μιλώντας στον ANT1.

Στο βίντεο φαίνεται ο 38χρονος Μιχάλης, που ζούσε για πολλά χρόνια στην Αυστραλία, να ανοίγει τη σημαία με την ξαδέρφη του την Κωνσταντίνα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα φωτογραφίζεται και η ίδια, κρατώντας τη σημαία που έγραφε «ορθοδοξία ή θάνατος».

Ο 38χρονος επέστρεψε πέρυσι στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Σπάρτη, ενώ η ξαδέλφη του, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσφατα, κατάφερε να περπατήσει ξανά. Οι οικείοι της, φοβούνται ότι θα περάσει αρκετός καιρός μέσα στη φυλακή, μέχρι να δικαστεί και εκφράζουν την ανησυχία ότι μπορεί να επιδεινωθεί η υγεία της.

«Αν τη χτυπήσουν εκεί μέσα, θα πάθει ζημιά μεγάλη η κοπέλα. Τα παιδιά πήγαν μόνα τους στην Τουρκία, όχι με γκρουπ. Πρέπει να βοηθηθούν, να γυρίσουν πίσω. Ήξεραν ότι αυτό που κάνουν, δεν επιτρέπεται, όμως πρέπει να βοηθηθούν. Είναι κακό αυτό που συνέβη» λέει στον ΑΝΤ1 έτερος συγγενής των συλληφθέντων/

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, που επικαλείται ο ΑΝΤ1, το συμβάν εργαλειοποιείται από την Τουρκία για πολιτικούς λόγους. Το δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης όρισε Τούρκο δικηγόρο στους δύο Έλληνες πολίτες, που αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για υποκίνηση μίσους ή εχθρότητας μεταξύ των πολιτών και για προσβολή του κοινού, με τις ποινές να επισύρουν φυλάκιση από 1,5 έως και 4 χρόνια.

Ο δικηγόρος, κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης μέχρι να τελεστεί το δικαστήριο, ενώ οι Τούρκοι ζητούν από τους δύο Έλληνες να κάνουν δήλωση μεταμέλειας. Το υπουργείο Εξωτερικών κρατά χαμηλούς τόνους προς το παρόν αναφορικά με την υπόθεση.