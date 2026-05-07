Οι IROES της Stoiximan μετατρέπουν τον αθλητισμό σε πράξη συμπερίληψης

Πέρα από την αγωνιστική δράση, ο αθλητισμός αποτελεί μια ισχυρή πλατφόρμα κοινωνικής αλλαγής, μετατρέποντας την ενέργεια του γηπέδου σε ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Αυτή τη φιλοσοφία υπηρετεί η Stoiximan μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας «Iroes», ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που προάγει τη συμπερίληψη και την προσφορά.

Στο πλαίσιο αυτό, και σε στενή συνεργασία με τη Stoiximan GBL και τη Stoiximan Super League, υλοποιείται η πρωτοβουλία «Iroes στον Αγώνα». Μέσα από τα δύο κορυφαία πρωταθλήματα της χώρας, αναδεικνύονται ιστορίες που εμπνέουν και φέρνουν τον αθλητισμό πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, σημαντικές Παγκόσμιες και Διεθνείς Ημέρες αποτέλεσαν την αφορμή ώστε αγώνες της Stoiximan Super League και της Stoiximan GBL να συνδεθούν με δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Συνολικά, 13 οργανισμοί που δραστηριοποιούνται ενεργά σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς συμμετείχαν σε αυτές τις πρωτοβουλίες, με περισσότερους από 230 ωφελούμενους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, πραγματοποιήθηκε δράση σε συνεργασία με τη «Στέγη Θηλέων», τη «Διοτίμα», τον ΑΟ Άρη Πετρούπολης και τις Ακαδημίες της ΑΕΚ, προωθώντας την ισότητα και την ενδυνάμωση των κοριτσιών μέσα από τον αθλητισμό. Οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγώνες της ΑΕΚ σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ απέναντι στη Λάρισα και τον Προμηθέα Πάτρας, συνδέοντας την εμπειρία του γηπέδου με ισχυρά κοινωνικά μηνύματα.

Αντίστοιχα, την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου, ο οργανισμός «Ένα παιδί ένας Κόσμος» βρέθηκε στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, ενώ την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, η «Φλόγα» συμμετείχε στον αγώνα της Κηφισιάς με τον ΟΦΗ. Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού αποτέλεσε, επίσης, αφορμή για δράση, σε συνεργασία με την «ActionAid Hellas» στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λάρισα, ενώ αντίστοιχες πρωτοβουλίες πραγματοποιήθηκαν και στη Stoiximan GBL με τη συμμετοχή των οργανισμών Μέριμνα και Αλκυόνη, οι οποίοι παρακολούθησαν τον αγώνα του Προμηθέα Πατρών με τον Κολοσσό Ρόδου.

Ο κύκλος δράσεων ολοκληρώθηκε με πρωτοβουλίες στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού, σε συνεργασία με τη Special Team ΠΑΟΚ και τη Volos Red Special Team, οι οποίες παρακολούθησαν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Καρδίτσα, ενώ αντίστοιχη δράση πραγματοποιήθηκε και στην Αθήνα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, σε συνεργασία με τον «Ερυθρό Σταυρό» και τη «Σύμπλευση», με την παρακολούθηση του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μύκονο.

Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, αναδεικνύεται η αξία του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, δίνοντας έμφαση σε ανθρώπους που προσφέρουν ανιδιοτελώς ιατρική βοήθεια και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κάλυψη αναγκών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και επιβραβεύοντας έμπρακτα την προσφορά τους.

Ένα γήπεδο προσβάσιμο και χωρίς εμπόδια για όλους

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις δράσεις κατείχε η αισθητηριακή εμπειρία που υλοποιήθηκε στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού, μέσα από τη συνεργασία της Stoiximan, της ΠΑΕ Ολυμπιακός και της The Happy Act. Για τρίτη φορά, δημιουργήθηκε ένας ειδικά διαμορφωμένος sensory χώρος στη σουίτα της Stoiximan, επιτρέποντας σε παιδιά και ενήλικες με αισθητηριακές ευαισθησίες να παρακολουθήσουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα σε ένα ασφαλές και προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους περιβάλλον.

Η εμπειρία σχεδιάστηκε ολιστικά, από την άφιξη στο γήπεδο έως την αποχώρηση, καλλιεργώντας αίσθημα ασφάλειας και οικειότητας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα συμβολικό μήνυμα συμπερίληψης, το οποίο παραδόθηκε στους αρχηγούς των ομάδων πριν την έναρξη του αγώνα, ενώ ορισμένοι βρέθηκαν και στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, βιώνοντας στην πράξη την έννοια της ισότιμης συμμετοχής.

Τρέχουμε όλοι για όλους

Το μήνυμα της ισότιμης συμμετοχής επεκτάθηκε και εκτός γηπέδων, μέσα από το πρόγραμμα Stoiximan Wheels of Change και τη συμμετοχή της ομάδας στον 14ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Με σχεδόν 1.000 συμμετοχές, η πρωτοβουλία επιβεβαίωσε τη δυναμική της για 3η συνεχόμενη χρονιά, ενώ χάρη στη συμβολή συνοδών δρομέων, 30 άτομα με αναπηρία είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διοργάνωση. Συγκεκριμένα, 20 δρομείς συνόδευσαν αμαξίδια στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων και 10 στη διαδρομή του Ημιμαραθωνίου. Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 5.000 δρομείς έχουν συμμετάσχει στη Stoiximan Wheels of Change, στηρίζοντας οργανισμούς που προάγουν την κοινωνική ένταξη και την ισότιμη συμμετοχή στον αθλητισμό.

Επενδύοντας στους αυριανούς «’Ηρωες»

Η φιλοσοφία της συμπερίληψης επεκτείνεται δυναμικά και στη νέα γενιά, μέσα από την έναρξη του Α’ κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν», μέσω του οποίου η Stoiximan συνεχίζει τη δέσμευσή της στην προώθηση δράσεων που ενισχύουν την εκπαίδευση και την κοινωνική ευαισθητοποίηση των παιδιών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με οργανισμούς και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης, με δράσεις που πραγματοποιούνται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, διευρύνοντας το αποτύπωμα της πρωτοβουλίας σε τοπικές κοινωνίες. Οι μικροί συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με βασικές αξίες, όπως ο σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ομαδικότητα και η σημασία της κοινωνικής προσφοράς, μέσα από εκπαιδευτικές και βιωματικές δραστηριότητες που προάγουν τη συνεργασία και την ενσυναίσθηση, ενώ, παράλληλα, ενισχύεται από νωρίς η κουλτούρα της συμπερίληψης, η κοινωνική συνείδηση και η ενεργή συμμετοχή.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτυπώνουν μια συνολική προσέγγιση στην Εταιρική Υπευθυνότητα, με δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία της συμπερίληψης, της προσβασιμότητας και της κοινωνικής συμμετοχής. Μέσα από συνεργασίες με κοινωνικούς οργανισμούς, δράσεις στους αγωνιστικούς χώρους αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, η Stoiximan συνεχίζει να ενισχύει πρωτοβουλίες που δημιουργούν ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, συμβάλλοντας σταθερά στην ενίσχυση μιας κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες.