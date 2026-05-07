Πάτρα: Αγώνας μπάσκετ μεταξύ φίλων παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία

Μια απρόσμενη τροπή πήρε ο αγώνας μπάσκετ µμεταξύ φίλων, το απόγευµα της Τετάρτης (6/5), στο προαύλιο σχολικού συγκροτήματος, στην ευρύτερη περιοχή του ΚΕΤΧ στην πόλη της Πάτρας.

Ένα από τα µέλη της παρέας, που έπαιζαν µπάσκετ, ένας άνδρας ηλικίας 50 ετών περίπου, ξαφνικά κατέρρευσε.

Ειδοποιήθηκε αµέσως το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ και η Κινητή Μονάδα του που έσπευσε στο σηµείο και, µε τη χρήση απινιδωτή και συνεχείς ανατάξεις, έδωσε µάχη για να επαναφέρει τον άνδρα.

Σημειώνεται ότι η γιατρός της Κινητής Μονάδας χρειάστηκε να υπερπηδήσει την περίφραξη του σχολείου για να φτάσει γρήγορα στον ασθενή, καθώς η κεντρική είσοδος του σχολείου ήταν κλειδωμένη.

Άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν για να ανοίξουν την πόρτα του σχολείου, ώστε να προσεγγίσει το σηµείο η Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια, συνοδεία των µηχανών της Οµάδας ∆Ι.ΑΣ., έφτασαν άμεσα στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Πάτρας, το οποίο εφηµέρευε.

Ο ασθενής διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και σύµφωνα µε τις πρώτες ιατρικές εκτιµήσεις, η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε.

Συγγενείς και φίλοι µετέβησαν στο Νοσοκοµείο, σοκαρισμένοι, αλλά και ανακουφισµένοι, διότι φαίνεται ότι τα χειρότερα απετράπησαν.

