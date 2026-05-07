Πρόβλεψη στα… ακίνητα - Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται μόλις στο 27% από τα ιστορικά υψηλά του 2008

Snapshot Οι πραγματικές τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα βρίσκονται στο 27% των ιστορικών υψηλών του 2008 για οικιστικά και στο 36% για επαγγελματικά, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθωρισμό.

Σύμφωνα λοιπόν με τη διοίκηση της ΑΕΕΑΠ οι σημερινές τιμές των ακινήτων (που με βάση το διαθέσιμο εισόδημα των περισσότερων Ελλήνων βρίσκονται στο…Θεό) βρίσκονται μεν ονομαστικά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 2008, αλλά οι πραγματικές τους τιμές, αν συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός των τελευταίων 18 χρόνων, βρίσκονται μόλις στο 36% της τότε αξίας των επαγγελματικών και στο 27% των οικιστικών ακινήτων.

Δηλαδή σύμφωνα με τις προβλέψεις των στελεχών της Trastor τα ακίνητα στην Ελλάδα έχουν ακόμα τεράστια περιθώρια ανάπτυξης.

Επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας

Σε ότι αφορά τώρα τα πλάνα ανάπτυξης της Trastor για το επόμενο διάστημα, η εταιρεία θα προχωρήσει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. ευρώ και σε συνδυασμό με μελλοντικό δανεισμό ανάλογου ποσού, έχει στόχο να προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα 2,5 χρόνια.

Σχετικά με την ΑΜΚ των 150 εκατ. ευρώ, η διοίκηση Θα ανακοινώσει τη μέγιστη τιμή την Παρασκευή, με το βιβλίο προσφορών να ανοίγει τη Δευτέρα και να κλείνει την Τετάρτη.

Με τη συνδρομή των μελλοντικών επενδύσεων η Trastor θέλει να φτάσει σε ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αρκετά πάνω από το 1 δισ. ευρώ (1,2 δισ. συγκεριμένα) μέσα στα επόμενα χρόνια, από τα 822 εκατ. ευρώ που βρίσκεται σήμερα εκ των οποίων το 54% αφορά σε κτίρια γραφείων και το 28% σε logistics.

Τα νούμερα αυτά την κατατάσσουν στην δεύτερη θέση των ΑΕΕΑΠ σε αξία χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Ελλάδα, το οποίο έχει μέση καθαρή απόδοση 7,4%.

Η γενικότερη στρατηγική της εταιρείας από εδώ και στο εξής θα είναι να αποκτά όλο και μεγαλύτερα ακίνητα, με έμφαση στα γραφεία και τα logistics, τα οποία κατά κανόνα θα βρίσκονται εντός του νομού Αττικής.

Επίσης η Trastor θέλει πλέον για κάθε ακίνητο που αποκτά να έχει εξασφαλίσει από πριν συγκεκριμένο χρήστη, έτσι ώστε κάθε επένδυση της να φέρνει άμεσο έσοδο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα το 83% των ακινήτων της βρίσκεται σε τρεις περιοχές δηλαδή στον Ασπρόπυργο, στο κέντρο της Αθήνας και στο Μαρούσι.

Όπως ανέφερε η διοίκηση περίπου 100 εκατ. των μελλοντικών επενδύσεων θα κατευθυνθούν σε υφιστάμενα κτίρια, στο κέντρο της Αθήνας καθώς υπάρχει ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον για σύγχρονα κτίρια γραφείων σε αυτό το κομμάτι της Πρωτεύουσας με την προσφορά να μην ανταποκρίνεται στη ζήτηση.

Επίσης στο πλαίσιο της σταδιακής βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου, η Trastor προχώρησε σε αποεπενδύσεις 27 ακινήτων (παλιά βενζινάδικα κλπ) που δεν ταίριαζαν με το προφίλ της εταιρείας, ενώ υπάρχει πλάνο πρόσθετων μελλοντικών αποεπενδύσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας.

Γενικότερα η εταιρεία διαφοροποιείται σε σχέση με άλλες ΑΕΕΑΠ από τη μικρή εξάρτηση που έχει από το βασικό μέτοχο (3,5%), ενώ ο μεγαλύτερος ενοικιαστής της (Σκλαβενίτης) μισθώνει το 11% των ακινήτων.