Θεσσαλονίκη: Διπλή επίθεση σε μίνι μάρκετ τα ξημερώματα – Συνελήφθη 31χρονος

Snapshot Συνελήφθη 31χρονος στη Θεσσαλονίκη από δύο περιστα ληστείας και απόπειρας ληστείας σε μίνι μάρκετ τα ξημερώματα.

Στην πρώτη ληστεία απείλησε τον υπάλληλο με αιχμηρό αντικείμενο και απέσπασε χρήματα από το ταμείο.

Στη δεύτερη απόπειρα ληστείας, ο υπάλληλος ενεργοποίησε το κουμπί πανικού, αναγκάζοντας τον δράστη να τρέξει πριν ολοκληρώσει την πράξη του.

Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη μέσα σε λίγα λεπτά μετά από εκτεταμένες αναζητήσεις στην περιοχή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και εξετάζεται η σύνδεσή του με άλλες παρόμοιες υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες σε έναν 31χρονο πέρασα αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, μετά από δύο περιστατικά ληστείας και απόπειρας ληστείας που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Το πρώτο «χτύπημα» καταγράφηκε σε μίνι μάρκετ στην οδό Ίωνος Δραγούμη 45, στο κέντρο της πόλης. Ο δράστης εισήλθε στο κατάστημα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο απείλησε τον υπάλληλο, απέσπασε χρήματα από το ταμείο και στη συνέχεια αποχώρησε πεζός από το σημείο. Οι Αρχές ενημερώθηκαν και ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για την εντοπισμό του.

Λίγο αργότερα, ακολούθησε και δεύτερο περιστατικό στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στο ύψος της οδού Αρκαδιουπόλεως. Ο 31χρονος μπήκε σεένα ακόμη μίνι μάρκετ με σκοπό τη ληστεία αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πράξη του καθώς ο εργαζόμενος στο κατάστημα ενεργοποίησε το κουμπί πανικού ειδοποιώντας άμεσα την Άμεση Δράση. Ο 31χρονος αντιλήφθηκε την κίνηση και τράπηκε σε φυγή πριν προλάβει να αποσπάσει χρήματα.

Δείτε το βίντεο του thestival.gr:

Αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις και λίγο αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον φερόμενο ως δράστη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και απόπειρα ληστείας, ενώ οι Αρχές εξετάζουν εάν συνδέεται και με άλλες παρόμοιες υποθέσεις που έχουν καταγραφεί στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα.

«Κατάλαβε ότι θα έρθει η αστυνομία και έτρεξε»

«Έγινε 4:40 το πρωί, έρχεται ένας πελάτης κουκουλωμένος με πράσινο μπουφάν ουσιαστικά δε φαινόταν το πρόσωπο του, μόνο τα μάτια του. Μου βγάζει ένα μάλλον πολυεργαλείο, δε το κοίταξα καλά και μου λέει φέρε όλα τα λεφτά από το ταμείο. Εγώ κατάλαβα τι έγινε, έκανα ένα βήμα πίσω, πάτησα το κουμπί πανικού, με κατάλαβε και έτρεξε. Ήμουν σχετικά ψύχραιμος, δε μου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ο δράστης κατάλαβε ότι θα ρθει η αστυνομία και έτρεξε. Η αστυνομία ήρθε σε 2 λεπτά τους έδωσα μια περιγραφή και μέσα σε 10 λεπτά τον είχαν φέρει», περιέγραψε ο υπάλληλος που βρέθηκε αντιμέτωπος με τον δράστη.

Διαβάστε επίσης