Κύπρος: Δεσμοφύλακας φυλακών πυροβόλησε όταν αντιλήφθηκε άντρα να έρχεται από τα κατεχόμενα

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε χθες το βράδυ στις Κεντρικές Φυλακές της Κύπρου, όταν ένας δεσμοφύλακας πυροβόλησε προειδοποιητικά, για πρόσωπο που περιφερόταν ύποπτα.

Σύμφωνα με το philenews.com, οι πυροβολισμοί ήταν δύο και δεν ήταν προς την κατεύθυνση του εν λόγω προσώπου, συνεπώς δεν προέκυψε οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:35 και μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο όπου τον εντόπισαν και διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται παράνομα στην Κύπρο. Ο ίδιος φέρεται να τους ανέφερε ότι ήρθε από τα κατεχόμενα και πως επιθυμεί να ζητήσει άσυλο.

