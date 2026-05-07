Νιου Τζέρσεϊ: Κάστορας επιτέθηκε σε 8χρονο αγόρι που ψάρευε με την οικογένειά του σε λίμνη

Ένας κάστορας επιτέθηκε σε ένα 8χρονο αγόρι που ψάρευε με την οικογένειά του σε ένα πάρκο του Νιου Τζέρσεϊ την Κυριακή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το αγόρι ψάρευε με την οικογένεια του στην λίμνη Χένρι, όταν ένας κάστορας βγήκε από το νερό και όρμησε πάνω του. Το αγόρι προσπάθησε να τρέξει, αλλά σκόνταψε, με αποτέλεσμα το ζώο να τον δαγκώσει στο πάνω μέρος του μηρού του.

Ένας γνωστός της οικογένειας που βρισκόταν στο σημείο παρενέβη, χτυπώντας και κλωτσώντας τον κάστορα αρκετές φορές μέχρι να υποχωρήσει. Οι αρχές ανέφεραν ότι το ζώο συνέχισε να περιφέρεται στην περιοχή μετά την επίθεση.

8-year-old boy attacked by beaver at Mahwah park, hospitalized



Mahwah, NJ — Video captured an 8-year-old boy getting attacked by a beaver at Lake Henry in Mahwah, NJ around 6 p.m. Sunday.



“The child began to run away but tripped. The animal bit the child in the upper thigh and… pic.twitter.com/RcJCQwMZhJ — SubX.News® (@SubxNews) May 6, 2026

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο, και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία διεξήγαγε έρευνα, το ίδιο ζώο ενδέχεται να είχε πλησιάσει ή να είχε επιτεθεί σε άλλους επισκέπτες του πάρκου νωρίτερα την ίδια μέρα.

Το ζώο αιχμαλωτίστηκε και απομακρύνθηκε από το πάρκο και έχει σταλεί για εξετάσεις. για να διαπιστωθεί εάν έχει λύσσα.