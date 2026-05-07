Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 49χρονος μοτοσικλετιστής

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 49χρονος μοτοσικλετιστής.

Σύμφωνα με το thestival.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 20:00, λίγο πριν την έξοδο για Κωνσταντινοπολίτικα. Το δίκυκλο που οδηγούσε ο 49χρονος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε πινακίδα και στηθαίο και στη συνέχεια ανετράπη εκτός του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραυματιστεί θανάσιμα.

Διασώστες που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θανάσιμο τραυματισμό του, ενώ έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος διεξάγει η Τροχαία.