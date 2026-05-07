Χανταϊός: Θρίλερ με τους 23 επιβάτες που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλοιο

Είκοσι τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius βρίσκονται στην ξηρά για περισσότερες από δύο εβδομάδες. Αποβιβάστηκαν στις 21 Απριλίου στο νησί της Αγίας Ελένης, 10 ημέρες μετά τον πρώτο θάνατο από χανταϊό επί του πλοίου, και ξεκίνησαν το ταξίδι για την επιστροφή τους.

Αυτό δήλωσε στην EL PAÍS ένας Ισπανός επιβάτης που βρισκόταν ακόμα στο πλοίο. «Είκοσι τρία άτομα αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη. Υπάρχουν 23 άτομα που περιφέρονται εκεί και μέχρι πριν από τρεις ημέρες κανείς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους», είπε ο επιβάτης, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.

Ενώ οι περισσότεροι επιβάτες παραμένουν στο πλοίο υπό αυστηρά μέτρα υγιεινής και απομόνωσης , 23 επέστρεψαν σπίτι και συνέχισαν κανονικά την καθημερινότητά τους. «Ο Αυστραλός επέστρεψε στην Αυστραλία, αυτός από την Ταϊβάν στην Ταϊβάν, οι Αμερικανοί σε όλες τις γωνιές της Βόρειας Αμερικής. Ο Άγγλος στην Αγγλία, οι Ολλανδοί στα σπίτια τους... Δεν θυμάμαι τους υπόλοιπους, αλλά όχι Ισπανοί», εξήγησε τηλεφωνικά στην εφημερίδα El Pais o επιβάτης.

Τουλάχιστον ένας από αυτούς τους επιβάτες, σύμφωνα με την αφήγησή του, φαίνεται να έχει μολυνθεί με χανταϊό: ο άνδρας εισήχθη σήμερα το πρωί σε νοσοκομείο στην Ελβετία. «Δεν ένιωθε καλά, πήγε στο νοσοκομείο και σήμερα το πρωί βρέθηκε θετικός», είπε ο επιβάτης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας άρχισε να επικοινωνεί με τους επιβάτες που αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη πριν από τρεις ημέρες. «Ήμασταν σε επαφή μαζί τους και αναρωτιόμασταν συνεχώς: "Πότε θα τους πουν κάτι;" Με κάποιους ανθρώπους δεν επικοινωνήσαμε μέχρι χθες.»

Την Τετάρτη, ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε ότι το ξέσπασμα του χανταϊού που εντοπίστηκε στο MV Hondius προκαλείται από τον ιό των Άνδεων (ANDV). Υπάρχουν συνολικά οκτώ κρούσματα, τρία από τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί. Τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει, ένας παραμένει σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής και ένας άλλο νοσηλεύεται στην Ελβετία.

Η ομάδα των χανταϊών είναι μια εξαιρετικά ποικιλόμορφη οικογένεια ιών: έχουν αναγνωριστεί τουλάχιστον 38 είδη, 24 από τα οποία προκαλούν ασθένειες στους ανθρώπους. Ο ιός των Άνδεων είναι το μόνο γνωστό στέλεχος που μεταδίδεται από άτομο σε άτομο. Σε αυτήν την παραλλαγή, η μετάδοση πιστεύεται ότι συμβαίνει μέσω στενής, παρατεταμένης επαφής που περιλαμβάνει σωματικά υγρά.

