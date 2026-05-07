Ιταλία: Γυμνή γυναίκα κρεμάστηκε ανάποδα από καμπάνα - Χρησιμοποίησε το σώμα της για να τη χτυπήσει
Η γυναίκα ταυτοποιήθηκε ως η καλλιτέχνης Φλορεντίνα Χόλζινγκερ
Μια γυμνή γυναίκα στη Βενετία σκαρφάλωσε και κρεμάστηκε ανάποδα από μία καμπάνα, χτυπώντας την, ως μέρος ενός έργου τέχνης.
Όλα συνέβησαν στην έκθεση σύγχρονης τέχνης της Μπιενάλε της Βενετίας, όταν η γυναίκα, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η καλλιτέχνης Φλορεντίνα Χόλζινγκερ, σκαρφάλωσε το σχοινί μιας τεράστιας καμπάνας, και στη συνέχεια κρεμάστηκε ανάποδα χρησιμοποιώντας το γυμνό σώμα της για να τη «χτυπήσει».
Η Μπιενάλε της Βενετίας είναι μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις σύγχρονης τέχνης στον κόσμο, που διοργανώνεται στη Βενετία της Ιταλίας. Ιδρύθηκε το 1895 και πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια.
