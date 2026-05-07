Κεφαλονιά: ΙΧ παρέσυρε 4χρονο παιδί - Συνελήφθη ο οδηγός
Το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Κεφαλονιά, στο λιμάνι του Αργοστολίου, όταν ΙΧ όχημα που οδηγούσε ένας 34χρονος παρέσυρε ένα 4χρονο παιδί που περπατούσε με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.
Το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, όπου παραμένει νοσηλευόμενο για περαιτέρω παρακολούθηση. Από το Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 34χρονος οδηγός του οχήματος.
