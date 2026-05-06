Παλαιό Φάληρο: Ανατροπή σχολικού λεωφορείου έπειτα από σύγκρουση με ΙΧ

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Παλαιό Φάληρο όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ και ανετράπη.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μαθητών και των επιβατών του λεωφορείου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο για προληπτικό έλεγχο της κατάστασης.

Το περιστατικό προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές στα δύο οχήματα.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου στο Παλαιό Φάληρο, στη συμβολή των οδών Πρωτέως και Πλειάδων, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο και ανετράπη.

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 10:00, ενώ το λεωφορείο μετέφερε μαθητές, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ για προληπτικούς λόγους κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και την ανατροπή του οχήματος, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι μαθητές και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, το συμβάν προκάλεσε αποκλειστικά υλικές ζημιές στα δύο οχήματα, χωρίς περαιτέρω συνέπειες για τους επιβαίνοντες.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες του συμβάντος και την ενδεχόμενη ευθύνη των οδηγών.

Διαβάστε επίσης