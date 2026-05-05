Τρομακτικό βίντεο: Εργαζόμενη πέφτει με το μηχανάκι της σε τάφρο οπτικής ίνας
Το περιστατικό σημειώθηκε στη Ζάκυνθο – Σοβαρά τραυματισμένη στο πόδι η άτυχη γυναίκα
- Μία εργαζόμενη στη Ζάκυνθο τραυματίστηκε σοβαρά πόδι μετά από πτώση με το μηχανάκι της σε ακάλυτη τάφρο οπτικής ίνας.
- Το περιστατικό συνέβη στις 28 Απριλίου σε κεντρικό δρόμο χωριού της Ζακύνθου.
- Ο τροχός του δίκυκλου παγιδεύτηκε στην τάφρο, προκαλώντας την πτώση της οδηγού.
- Το γεγονός προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και στους επιχειρηματίες λόγω των συνεχιζόμενων εργασιών.
Τρομακτικό βίντεο έρχεται στο φως της δημοσιότητας, από τη στιγμή τραυματισμού εργαζόμενης σε χωριό της Ζακύνθου, όταν έπεσε σε κεντρικό δρόμο με το δίκυκλο της
Όπως μεταδίδει το imerazante.gr, η οδηγός έχασε την ισορροπία της όταν ο τροχός του οχήματος παγιδεύτηκε σε ακάλυπτη τάφρο οπτικής ίνας.
ο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, 28 Απριλίου, και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και στους επιχειρηματίες, οι οποίοι διαμαρτύρονται έντονα για την κατάσταση που επικρατεί λόγω των συνεχιζόμενων εργασιών.
Να σημειωθεί ότι η γυναίκα έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι της.
