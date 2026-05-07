Χανταϊός: Η στιγμή που ο καπετάνιος διαβεβαιώνει τους επιβάτες ότι «το πλοίο είναι ασφαλές»

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius επλήγη από ένα ξέσπασμα του χανταϊού, μιας θανατηφόρας ασθένειας που έχει σκοτώσει μέχρι στιγμής τρία άτομα, αφότου ο καπετάνιος διαβεβαίωσε τους επιβάτες ότι το πλοίο είναι ασφαλές και ότι το περιβάλλον «δεν είναι μολυσματικό»

Τα μέλη του πληρώματος του ολλανδικού πλοίου MV Hondius συγκέντρωσαν τους επιβαίνοντες για να ανακοινώσουν την είδηση ​​του θανάτου ενός συνταξιδιώτη τους. Τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους από τότε που το πλοίο αναχώρησε από την Αργεντινή και διέσχισε τον Ατλαντικό πριν από περίπου ένα μήνα.

«Είναι θλιβερό μου καθήκον να σας ενημερώσω ότι ένας από τους επιβάτες μας δυστυχώς απεβίωσε χθες το βράδυ», ανακοίνωσε ο καπετάνιος του πλοίου μετά τον πρώτο θάνατο, σε ένα βίντεο που μοιάζει να έχει καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο. «Όσο τραγικό κι αν είναι, οφείλεται σε φυσικά αίτια πιστεύουμε και ό,τι προβλήματα κι αν είχε, ο γιατρός με ενημέρωσε ότι δεν ήταν μολυσματικά. Έτσι, το πλοίο είναι ασφαλές από αυτή την άποψη. Φυσικά, είναι μια πολύ, πολύ θλιβερή περίσταση που θα επηρεάσει την επιχείρησή μας.»

Video shared on social media shows the captain of a cruise ship affected by a hantavirus outbreak informing passengers on April 12 that one person had died on board, saying the death was believed to be due to natural causes and was not infectious

«Το πλοίο είναι ασφαλές», φαίνεται να δηλώνει ένα δεύτερο μέλος του πληρώματος. «Αυτός ο κύριος δυστυχώς υπέκυψε σε φυσικά αίτια. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουμε με ασφαλή και αξιοπρεπή τρόπο».

Περίπου 150 άτομα από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο και οι υγειονομικές αρχές διενεργούν τώρα εξετάσεις σε επιβάτες για να διαπιστώσουν πόσο ευρέως έχει εξαπλωθεί ο ιός. Τρεις ακόμη επιβάτες που εμφάνισαν συμπτώματα ιού χανταϊού εκκενώθηκαν από το πλοίο για να λάβουν ιατρική περίθαλψη στην Ολλανδία, επιβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ότι ο συνολικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό παρέμεινε χαμηλός. Πρόσθεσε: «Έχει ξεκινήσει η παρακολούθηση των επιβατών και όσων έχουν ήδη αποβιβαστεί». Οι ισπανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο θα μπορούσε να προχωρήσει προς τα Κανάρια Νησιά, αν και ο πρόεδρος της περιοχής Φερνάντο Κλαβίχο καταδίκασε την απόφαση της Μαδρίτης.

Πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να επιτρέψω [στο MV Hondius] να εισέλθει στις Κανάριες Νήσους. Αυτή η απόφαση δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο και ούτε μας έχουν δοθεί αρκετές πληροφορίες».

