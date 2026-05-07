Ομόνοια: Πήγε να τον ληστέψει και τον απείλησε με κλαδευτήρι
Το θύμα τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο πόδι
Ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, στην Ομόνοια, στη διασταύρωση των οδών Ζήνωνος και Λεωνιδίου, όταν ένας Ιρανός επιτέθηκε σε Νιγηριανό με κλαδευτήρι, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και στο πόδι, προκειμένου να του αφαιρέσει το ηλεκτρικό πατίνι.
Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου του έγιναν ράμματα, ενώ λίγο αργότερα, περίπου στις 8:15, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν τον δράστη.
