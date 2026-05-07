Μπέος: Να σβηστούν τα ονόματα των Τεμπών από το Σύνταγμα – Να παρέμβει ο Μητσοτάκης

Ο Αχιλλέας Μπέος καταφέρθηκε εναντίον όσων δημιούργησαν το αυτοσχέδιο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών και ζήτησε να σβηστούν τα ονόματα των 57 νεκρών. Μάλιστα, ζήτησε να παρέμβει προσωπικά για το θέμα ο πρωθυπουργός.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε χθες στο NEO 103,3 FM ο δήμαρχος Βόλου, ξεκίνησε την τοποθέτησή του κάνοντας αναφορά στις μεγάλες τραγωδίες που έχουν συγκλονίσει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει νιώσει πόνο για γεγονότα όπως η Marfin, το Μάτι, η Μάνδρα και τα Τέμπη.

Ωστόσο, στάθηκε ιδιαίτερα στην εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το Σύνταγμα, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για την ύπαρξη του συγκεκριμένου αυτοσχέδιου μνημείου στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Συγκεκριμένα ο Αχιλλέας Μπέος είπε: «Για όλες τις τραγωδίες που έγιναν στην Ελλάδα, σαν τη Marfin, το Mάτι, τη Μάνδρα και τελευταία τα Τέμπη, υπάρχει Έλληνας που δεν έκλαψε; Που δεν στεναχωρήθηκε; Με αφορμή μία οικογένεια φίλων που ήρθε από τις ΗΠΑ και πήγανε στην πλατεία Συντάγματος και στον Άγνωστο Στρατιώτη. Αυτό δεν τιμάμε εκεί; Από πού κι ως πού ρε βάλατε τα ονόματα των νεκρών εκεί; Ρε Μητσοτάκη, πάρε μία μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήστα από εκεί. Κακώς το επέτρεψε. Πολύ με ενοχλεί αυτή η εικόνα. Το μνημείο είναι στα Τέμπη.

Να πάνε εκεί να κλάψουν και να στεναχωρηθούν οι συγγενείς. Κακώς επέτρεψε και σε αυτόν τον Αλβανό που είναι φίλος με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του, και έχει την άλλη που τρέχει από πίσω του τη Ζωή. Ρούτσι τον λένε; Αυτή (η Κωνσταντοπούλου) εκμεταλλεύεται τον θρήνο, τη θλίψη και τον πόνο των ανθρώπων.

Ως Έλληνας πολίτης δε δέχομαι να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες και να βλέπουν αυτό το χάλι. Στεναχωρηθήκαμε, κλάψαμε, να τιμωρηθούν φυσικά οι υπεύθυνοι, γιατί υπάρχουν υπεύθυνοι. Γιατί δεν πήγαν αυτοί από το Μάτι; Κομματικοποιήσαμε τις τραγωδίες. Οι άλλοι στη Marfin κάηκαν ζωντανοί. Υπάρχουν ευθύνες για τα Τέμπη και πρέπει να αποδωθούν. Αυτό είναι χάλι όμως εκεί. Ας γίνει ένα άλλο κανονικό μνημείο σε άλλο χώρο που θα παραχωρήσει το κράτος. Και να το κάνουν οι γονείς. Σε αυτό λέω ναι. Έχει υποχρέωση ο αρμόδιος υπουργος, που θα έπρεπε να το έχει κάνει ήδη.

Μητσοτάκη πάρε θέση αν θες να είσαι ηγέτης της πατρίδας μας. Αυτό εκεί είναι χάλι. Ας δώσει εντολή σε μένα και θα πάω εγώ να τα σβήσω γιατί εγώ είμαι πατριώτης. Ντροπή. Ντροπή και που δεν έδιναν τόσο καιρό άδεια να ξεθάψουν οι συγγενείς τα παιδιά τους όμως. Έχει δίκιο ο Ρούτσι εκεί, που καθόταν σε μία καρέκλα με μία σκηνή και του πήγαιναν κρυφά φαγητό τα βράδια. Θεατρινισμοί. Σωστό το αίτημά του όμως. Και δεν είχαν δικαίωμα να του το απαγορεύσουν. Λέω την αλήθεια. Σε αυτό είχε δίκιο».