Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού»

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Δημόσια σχολεία: Σχεδόν 70.000 παιδιά εγγράφηκαν στην Α΄ Δημοτικού για το έτος 2026-27
  • Σχεδόν 70.000 παιδιά εγγράφηκαν στην Α' δημοτικού για το σχολικό έτος 2026
  • 2027 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού».
  • Τα αποτελέσματα της οριστικής κατανομής είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα και έχουν ενημερωθεί οι γονείς είτε μέσω SMS είτε μέσω των σχολικών μονάδων.
  • Οι διευθυντές νηπιαγωγείων έχουν πρόσβαση στα στοιχεία κατανομής και προωθούν τις ψηφιακές καρτέλες στα δημοτικά για την ολοκλήρωση των εγγραφών εντός Ιουνίου.
  • Ο αριθμός των εγγραφών είναι ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με πέρυσι και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν νωρίτερα από το προηγούμενο σχολικό έτος.
Ολοκληρώθηκαν οι κατανομές των νηπίων για την Α' τάξη των δημόσιων δημοτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2026-2027.

Συνολικά, στην Α' δημοτικού των δημόσιων σχολείων εγγράφηκαν για το νέο έτος 69.895 παιδιά, ενώ η διαδικασία πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» (https://adimotikou.eservices.minedu.gov.gr/home).

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθώς πλέον είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της οριστικής κατανομής και είναι προσβάσιμα στους πολίτες μέσω της εν λόγω πλατφόρμας, κατόπιν σύνδεσης.

Ζαχαράκη: Ψηφιακή, διαφανής και οργανωμένη διαδικασία

«Σχεδόν 70.000 παιδιά, εντάσσονται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα δημοτικά σχολεία, μέσα από μια απολύτως ψηφιακή, διάφανη και οργανωμένη διαδικασία, με αποτέλεσμα οι γονείς να μπορούν να κάνουν έγκαιρα τον προγραμματισμό τους, τα σχολεία να οργανώνουν με ακρίβεια τα τμήματά τους και το εκπαιδευτικό σύστημα να λειτουργεί με μεγαλύτερη σταθερότητα από την πρώτη κιόλας μέρα», δήλωσε σχετικά η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

«Δεν μιλάμε απλώς για μια αναγκαία διοικητική βελτίωση, αλλά για κρίσιμο χρόνο που επιστρέφει στις οικογένειες ώστε να προετοιμαστούν χωρίς πίεση και στα σχολεία προκειμένου να σχεδιάσουν με αξιοπιστία τη νέα σχολική χρονιά. Στόχος μας είναι ένα δημόσιο σχολείο που δεν αιφνιδιάζει, αλλά οργανώνει, δεν καθυστερεί, αλλά προβλέπει, δεν ταλαιπωρεί, αλλά διευκολύνει στην πράξη κάθε οικογένεια που το εμπιστεύεται», πρόσθεσε.

Για τις περιπτώσεις όπου η αίτηση υποβλήθηκε με τη συνδρομή διευθυντή ή διευθύντριας δημοτικού σχολείου, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να επικοινωνήσουν με τη σχολική μονάδα για την ενημέρωσή τους. Όσον αφορά στους αιτούντες που υπέβαλαν οι ίδιοι την αίτηση έχουν λάβει σχετική ενημέρωση μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει.

Επιπλέον, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων, δημόσιων και ιδιωτικών, έχουν ήδη πρόσβαση στα στοιχεία της οριστικής κατανομής των νηπίων και θα προωθήσουν τις ψηφιακές καρτέλες τους στα αντίστοιχα δημοτικά σχολεία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής εντός του Ιουνίου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός κατανομών για την περασμένη σχολική χρονιά ήταν 71.094, καθώς επίσης και ότι τα αποτελέσματα της οριστικής κατανομής ανακοινώθηκαν φέτος σημαντικά νωρίτερα σε σύγκριση με το προηγούμενο σχολικό έτος, κατά το οποίο κατανομές είχαν δημοσιοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2025.

