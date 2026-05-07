Γαλλία: Mετακινεί ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα Στενά του Ορμούζ για πιθανή αμυντική αποστολή

Oμάδα αεροπλανοφόρων της Γαλλίας εισέρχεται στην Ερυθρά Θάλασσα για μια ενδεχόμενη γαλλο-βρετανική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν

  • Η Γαλλία μετακινεί την ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων Charles de Gaulle στην Ερυθρά Θάλασσα για ενδεόμενη αποστολή ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ.
  • Η αποστολή στοχεύει στην προστασία της ναυσιπλοΐας και την αποπή αποκλεισμών που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο ενέργειας.
  • Γαλλία και Βρετανία προτείνουν πολυεθνική δύναμη για ασφαλή διέλευση στο Στενό, υπό τον όρο διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και άρσης αποκλεισμών.
  • Δώδεκα χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στην αποστολή, η οποία απαιτεί συναίνεση τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ.
  • Η κίνηση αυτή αντανακλά την ανησυχία των ευρωπαϊκών δυνάμεων για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και την επίδραση στην τιμή του πετρελαίου.
Η Γαλλία ανέπτυξε χθες την ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων της στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο του σχεδιασμού μιας πιθανής αποστολής για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, προτρέποντας την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη να εξετάσουν την πρόταση, δεδομένων των παγκόσμιων οικονομικών επιπτώσεων των ανταγωνιστικών τους αποκλεισμών.

Νέες ανταλλαγές πυρών τη Δευτέρα υπογράμμισαν τα διακυβεύματα καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν αγωνίζονται για τον έλεγχο της στενής πλωτής οδού, μιας ζωτικής αρτηρίας για την παγκόσμια ενέργεια και το εμπόριο, κλονίζοντας μια εύθραυστη εκεχειρία τεσσάρων εβδομάδων και ενισχύοντας τους ανταγωνιστικούς θαλάσσιους αποκλεισμούς.

«Ο λόγος για τον οποίο πρέπει να καταβάλουμε ανανεωμένη προσπάθεια σήμερα είναι απλώς ότι ο αποκλεισμός του Ορμούζ συνεχίζεται, η ζημιά στην παγκόσμια οικονομία γίνεται επομένως ολοένα και πιο έντονη και ο κίνδυνος παράτασης των εχθροπραξιών είναι πολύ σοβαρός για να τον αποδεχτούμε», δήλωσε αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας σε δημοσιογράφους σε ενημέρωση μετά την ανακοίνωση της ανάπτυξης της ομάδας κρούσης από τον στρατό.

Η Γαλλία και η Βρετανία επεξεργάζονται εδώ και αρκετές εβδομάδες μια πρόταση για ασφαλή διέλευση μέσω του Στενού μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση ή επιλυθεί η σύγκρουση. Θα χρειαστεί συντονισμός με το Ιράν και δώδεκα χώρες έχουν δείξει προθυμία να συμμετάσχουν στην αποστολή μετά από αρκετές προπαρασκευαστικές συναντήσεις.
Ο γαλλικός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η ομάδα αεροπλανοφόρων Charles de Gaulle, η οποία συνοδεύεται από ένα ιταλικό και ένα ολλανδικό πολεμικό πλοίο, βρισκόταν καθ' οδόν προς τη νότια Ερυθρά Θάλασσα. Η ανάπτυξη στοχεύει στην αξιολόγηση του περιφερειακού επιχειρησιακού περιβάλλοντος, στην επέκταση των επιλογών διαχείρισης κρίσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας, στην ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων των χωρών-εταίρων σε ένα αμυντικό πλαίσιο που συνάδει με το διεθνές δίκαιο και στην καθησυχασμό των ενδιαφερόμενων μερών για το θαλάσσιο εμπόριο, ανέφερε ο στρατός.

«Αυτό που προτείνουμε είναι το Ιράν να εξασφαλίσει διέλευση για τα πλοία του μέσω του Πορθμού και σε αντάλλαγμα να δεσμευτεί να διαπραγματευτεί με τους Αμερικανούς για θέματα πυρηνικών υλικών, πυραύλων και της περιοχής, και προτείνουμε οι Αμερικανοί, από την πλευρά τους, να άρουν τον αποκλεισμό του Πορθμού και, σε αντάλλαγμα, να εξασφαλίσουν τη δέσμευση του Ιράν για διαπραγματεύσεις», δήλωσε αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε την πολυεθνική δύναμη για να ασφαλίσουμε τις νηοπομπές που διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ και αυτό προφανώς απαιτεί να μην επιτίθενται οι Ιρανοί στα πλοία». Δεν είναι σαφές γιατί το Ιράν θα εξέταζε μια τέτοια πρόταση, δεδομένου ότι ο έλεγχός του επί του Πορθμού αποτελεί βασικό στοιχείο μόχλευσης στις συζητήσεις του με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

«Θέλουμε συλλογικά να στείλουμε το μήνυμα ότι όχι μόνο είμαστε έτοιμοι να ασφαλίσουμε το Στενό του Ορμούζ, αλλά ότι είμαστε και ικανοί να το πράξουμε», δήλωσε ο Γάλλος αξιωματούχος. «Το ζήτημα τώρα θα είναι να λάβουμε τη συναίνεση του Ιράν, τη συναίνεση των ΗΠΑ».

Τα ευρωπαϊκά κράτη παρακολουθούσαν σε μεγάλο βαθμό τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, αλλά με τις ναυτιλιακές οδούς στη Μέση Ανατολή να επηρεάζονται και την τιμή του πετρελαίου να κυμαίνεται γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αντιμετωπίζουν το ζήτημα του πώς να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Η άρνησή τους να υποστηρίξουν τον αποκλεισμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει έντονη κριτική από τον Τραμπ εναντίον χωρών που κατηγόρησε ότι δεν ευθυγραμμίστηκαν με τις προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και η κίνηση αποστολής πόρων στην περιοχή μπορεί να είναι ένας τρόπος για να κατευναστούν αυτές οι ανησυχίες.

