Λίζη Καλλιγά: Στη Ριτσώνα το τελευταίο «αντίο» στην εικαστικό

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τη γνωστή εικαστικό Λίζη Καλλιγά, το μεσημέρι της Τετάρτης 6 Μαΐου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου της Ριτσώνας.

Στη σεμνή τελετή ακούστηκαν τραγούδια που επέλεξε η οικογένεια, αρχικά από τον πιανίστα του Αποτεφρωτηρίου Φίλιππο Καλύβα και στη συνέχεια, έπαιξε πιάνο προς τιμήν της ο γνωστός πιανίστας Δαυίδ Ναχμίας και τραγούδησε ο τενόρος Νικόλαος Καραγκιαούρης.

Επίσης, ο κ. Ναχμίας εκφώνησε σύντομο λόγο για τη ζωή και το έργο της Λίζης Καλλιγά, και μετά την αποχαιρέτησαν τα τρία παιδιά της.

Η ζωγράφος, φωτογράφος και χαράκτρια, Λίζη Καλλιγά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943. Σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στην ΑΣΚΤ, με τον Δ. Κοκκινίδη και τον Κ. Γραμματόπουλο (1975-1980). Έκανε την πρώτη της ατομική έκθεση ως χαράκτρια (Μονοτυπίες, 1983, Το Τρίτο Μάτι), αλλά σύντομα στράφηκε προς τη φωτογραφία, η οποία έγινε ένα από τα κύρια εκφραστικά της μέσα, μετά το 1985. Είχε παρουσιάσει έργα της σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 2005 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 23η Μπιενάλε της Αλεξάνδρειας και βραβεύτηκε με το Χρυσό Φάρο, κορυφαίο βραβείο της διοργάνωσης, για τη σειρά φωτογραφιών «Κολυμβητές».

