Πέθανε η εικαστικός Λίζη Καλλιγά

Στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο αντίο 

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Πέθανε η εικαστικός Λίζη Καλλιγά
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία εικαστικός Λίζη Καλλιγά, σε ηλικία 82 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος της, Αλέξιος Αλεξίου, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τη μητέρα μας Λίζη Καλλιγά που έφυγε σήμερα σε ηλικία 82 ετών. Καλλιτέχνης με ιδιαίτερο ειδικό βάρος, άφησε το αποτύπωμά της στο έργο της και στους ανθρώπους της», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η Λίζη Καλλιγά υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής σκηνής, με πολυσχιδές έργο που συνδύαζε φωτογραφία, ζωγραφική, χαρακτική, κολάζ, ακουαρέλα και κατασκευές. Ξεχωριστή θέση στη δημιουργική της διαδρομή κατείχε η σειρά έργων «Οι Κολυμβητές», την οποία άρχισε να αναπτύσσει από το 1994.

Μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής της παραγωγής δημιουργήθηκε στις Σπέτσες, τόπο με τον οποίο διατηρούσε βαθύ προσωπικό δεσμό και όπου πέρασε σημαντικό κομμάτι της ζωής της.

Γεννημένη στην Αθήνα το 1943, ήταν κόρη του πολιτικού και πολεοδόμου Πέτρου Καλλιγά και της Ιουλίας Ράλλη, προερχόμενη από ιστορική αθηναϊκή οικογένεια με παρουσία στην πολιτική και τις τέχνες. Σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, με δασκάλους τον Δημήτρη Κοκκινίδη και τον Κώστα Γραμματόπουλο.

Η πρώτη της ατομική έκθεση πραγματοποιήθηκε το 1983 με μονοτυπίες, ωστόσο λίγα χρόνια αργότερα στράφηκε δυναμικά στη φωτογραφία, η οποία εξελίχθηκε σε βασικό μέσο έκφρασής της. Το 2000 φοίτησε για έναν χρόνο στο New York Studio School.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική της δραστηριότητα, δίδαξε φωτογραφία στη σχολή ΑΚΤΟ, ενώ συμμετείχε και στην επιτροπή καλλιτεχνικής φωτογραφίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Υπήρξε επίσης ανταποκρίτρια του περιοδικού European Photography.

Το έργο της παρουσιάστηκε σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2005 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 23η Μπιενάλε της Αλεξάνδρειας, όπου τιμήθηκε με το βραβείο «Χρυσός Φάρος» για τη φωτογραφική σειρά «Κολυμβητές».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:32ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης για την υποδοχή επειγόντων στο Αττικόν: «Η κατάσταση είναι, δεν περιγράφω άλλο...»

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός για τον χανταϊό: Φόβοι για νέα πανδημία - Οι επικίνδυνες περιοχές εξάπλωσης

15:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κάτω από $98 το βαρέλι η τιμή του Brent μετά τις αναφορές ότι ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία – Πτώση σχεδόν 11%

15:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η εικαστικός Λίζη Καλλιγά

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων του Προαστιακού στη γραμμή Κιάτου λόγω πυρκαγιάς - Αναμένονται καθυστερήσεις δρομολογίων

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: 54χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε βαγόνι τρένου

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας με σπάνια πάθηση απαντά σε τρολ μετά από σχόλιο AI που τον χαρακτήρισε «ζόμπι»

15:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι κερδίζουν έκπτωση έως 4% στον φόρο

15:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέοι κανονισμοί για τους ανελκυστήρες στην Ελλάδα: Τι αλλάζει πραγματικά

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Τσωχος: Η κηδεία του θα τελεστεί στη Σίφνο το Σάββατο στις 12:30

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Αμμάν: Να επιστρέψουμε στο status quo στα Στενά του Ορμούζ – Η κρίση επηρεάζει όλες τις οικονομίες

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στον ανακριτή ο πατέρας και η αδερφή της Μυρτούς - «Έπεσε θύμα εκμετάλλευσης»

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο επικίνδυνη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο: Κενά σανίδια και άνεμοι πάνω από λίμνη στο Πακιστάν

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: «Η ασφαλής διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να είναι εφικτή»

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος δόκιμος μοναχός – Άνοιξε την πόρτα ασθενοφόρου και πήδηξε στην άσφαλτο

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Οπαδός του ΠΑΟΚ διέκοψε Γερμανό τραγουδιστή με... σύνθημα

14:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει προσωρινά την Παρασκευή (8/5) η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αίγινα με νεκρό μωρό 18 μηνών - Έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κρήτη: Στο ίδιο σημείο που σκοτώθηκε ο Γιώργος, είχε σκοτωθεί κι ο ξάδελφός του το 2016 - Ήταν και οι δύο συνοδηγοί και τα ΙΧ «καρφώθηκαν» στην ίδια κολόνα

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές της μοιραίας πτήσης 2216: Όταν τα γρήγορα αντανακλαστικά των πιλότων οδηγούν στον θάνατο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:29ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ηράκλειο: Ο Παρασύρης πυροβόλησε 6 φορές τον Νικήτα και τον κλωτσούσε ενώ ξεψυχούσε

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός και στη Γαλλία: Βρέθηκε κρούσμα χανταϊού - Ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του Hondius

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σημειώθηκε το ναυτικό ατύχημα στην Άνδρο: Αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ο καπετάνιος - 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας έπεσαν το Αιγαίο

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία - Ηράκλειο: «Φύγε από την Κρήτη να γλιτώσεις» προέτρεπαν τον Νικήτα οι συγγενείς του - Δεν ήθελε να αποχωριστεί τα αδέρφια του

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αίγινα με νεκρό μωρό 18 μηνών - Έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπαδόσηφο και τη Μουκάνη, στον Ντρούζο και στην Αμμουδάρα - Γονείς που σκότωσαν αυτούς που θεωρούσαν υπαίτιους για τον θάνατο των παιδιών τους

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Mελόνι... με τα εσώρουχα: Η deepfake φωτογραφία της Ιταλίδας πρωθυπουργού που έγινε viral - «Σκέψου πριν κοινοποιήσεις»

14:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι «λογιστές» που εξαπατούσαν πολίτες – Πάνω από 120.000 ευρώ η λεία τους

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος» λέει ο πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας στο Newsbomb

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Ryanair: Προς αποχώρηση η low cost από τη Θεσσαλονίκη - Πώς επηρεάζονται οι πτήσεις

09:04WHAT THE FACT

Επιστήμονας της NASA που «πέθανε τρεις φορές» είδε το ίδιο πράγμα κάθε φορά

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσώχος

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κρήτη: Στο ίδιο σημείο που σκοτώθηκε ο Γιώργος, είχε σκοτωθεί κι ο ξάδελφός του το 2016 - Ήταν και οι δύο συνοδηγοί και τα ΙΧ «καρφώθηκαν» στην ίδια κολόνα

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στον ανακριτή ο πατέρας και η αδερφή της Μυρτούς - «Έπεσε θύμα εκμετάλλευσης»

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χειροπέδες και στη σύζυγο - Ήταν μαζί με τον δολοφόνο στο αμάξι και παρακολουθούσε το έγκλημα

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές της μοιραίας πτήσης 2216: Όταν τα γρήγορα αντανακλαστικά των πιλότων οδηγούν στον θάνατο

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος δόκιμος μοναχός – Άνοιξε την πόρτα ασθενοφόρου και πήδηξε στην άσφαλτο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ