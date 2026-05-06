Πέθανε η εικαστικός Λίζη Καλλιγά

Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία εικαστικός Λίζη Καλλιγά, σε ηλικία 82 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος της, Αλέξιος Αλεξίου, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τη μητέρα μας Λίζη Καλλιγά που έφυγε σήμερα σε ηλικία 82 ετών. Καλλιτέχνης με ιδιαίτερο ειδικό βάρος, άφησε το αποτύπωμά της στο έργο της και στους ανθρώπους της», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η Λίζη Καλλιγά υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής σκηνής, με πολυσχιδές έργο που συνδύαζε φωτογραφία, ζωγραφική, χαρακτική, κολάζ, ακουαρέλα και κατασκευές. Ξεχωριστή θέση στη δημιουργική της διαδρομή κατείχε η σειρά έργων «Οι Κολυμβητές», την οποία άρχισε να αναπτύσσει από το 1994.

Μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής της παραγωγής δημιουργήθηκε στις Σπέτσες, τόπο με τον οποίο διατηρούσε βαθύ προσωπικό δεσμό και όπου πέρασε σημαντικό κομμάτι της ζωής της.

Γεννημένη στην Αθήνα το 1943, ήταν κόρη του πολιτικού και πολεοδόμου Πέτρου Καλλιγά και της Ιουλίας Ράλλη, προερχόμενη από ιστορική αθηναϊκή οικογένεια με παρουσία στην πολιτική και τις τέχνες. Σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, με δασκάλους τον Δημήτρη Κοκκινίδη και τον Κώστα Γραμματόπουλο.

Η πρώτη της ατομική έκθεση πραγματοποιήθηκε το 1983 με μονοτυπίες, ωστόσο λίγα χρόνια αργότερα στράφηκε δυναμικά στη φωτογραφία, η οποία εξελίχθηκε σε βασικό μέσο έκφρασής της. Το 2000 φοίτησε για έναν χρόνο στο New York Studio School.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική της δραστηριότητα, δίδαξε φωτογραφία στη σχολή ΑΚΤΟ, ενώ συμμετείχε και στην επιτροπή καλλιτεχνικής φωτογραφίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Υπήρξε επίσης ανταποκρίτρια του περιοδικού European Photography.

Το έργο της παρουσιάστηκε σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2005 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 23η Μπιενάλε της Αλεξάνδρειας, όπου τιμήθηκε με το βραβείο «Χρυσός Φάρος» για τη φωτογραφική σειρά «Κολυμβητές».