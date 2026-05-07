Μίσιγκαν: Πυροβολισμοί σε αγώνα ποδοσφαίρου σε δημοτικό σχολείο - Νεκρός 14χρονος και μια γυναίκα

Τραγωδία σημειώθηκε σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου σε ένα δημοτικό σχολείο στο Μίσιγκαν, όταν ένας νεαρός άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε έναν 14χρονο και μια γυναίκα που προσπάθησε να τον βοηθήσει.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, όλα συνέβησαν στο δημοτικό σχολείο Southwest. Ο νεαρός προσπάθησε να συμμετάσχει στον αγώνα ποδοσφαίρου και δεν του επιτράπηκε, με αποτέλεσμα να βγάλει ένα όπλο και να αρχίσει να πυροβολεί προς τα παιδιά.

«Τουλάχιστον επτά ή οκτώ παιδιά βρισκόντουσαν στον χώρο, ανήλικοι που είδαν κάτι τέτοιο. Είναι φρικτό να το δει ο οποιοσδήποτε, πόσο μάλλον ανήλικοι», είπε ο Τζο Τριγκ, αρχηγός της τοπικής αστυνομίας.

#BREAKING: Teen boy, woman shot and killed in Michigan after dispute over soccer game pic.twitter.com/GihyPaQDUF — Salem News Channel (@WatchSalemNews) May 6, 2026

Τα μαθήματα στο συγκεκριμένο σχολείο και σε ένα άλλο κοντινό, ακυρώθηκαν.

Σύμφωνα με τον Τριγκ, ο δράστης ήταν ένας 18χρονος, ο οποίος ζήτησε να συμμετάσχει στον αγώνα.

«Για οποιονδήποτε λόγο, δεν του επέτρεψαν να παίξει», είπε ο Τριγκ. «Όπως φαίνεται αυτό τον ενόχλησε, οπότε ξεκίνησε μια λεκτική διαμάχη, η οποία οδήγησε τον 18χοονο να βγάλει έναν όπλο και να πυροβολήσει τον ανήλικο. Η γυναίκα είχε έρθει να βοηθήσει, λεκτικά, το ανήλικο θύμα, και έγινε στόχος».

Ο 18χρονος τράπηκε σε φυγή, αλλά συνελήφθη, σύμφωνα με την αστυνομία.