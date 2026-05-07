Μετρό: Οι τρεις σταθμοί που κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων στη Γραμμή 2

Σε εξέλιξη βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μετρό, λόγω των έργων που πραγματοποιούνται σε διάφορους σταθμούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Από την Τρίτη έχει ξεκινήσει η ανακατασκευή των γραμμών αλλά και η τοποθέτηση του συστήματος του δικτύου 5G στους σταθμούς του μετρό, Σταθμός Λαρίσης, Αττική και Μεταξουργείο. Έτσι, μέχρι και τις 21 Μαΐου οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40.

Η κυκλοφορία των συρμών στη «Γραμμή 2» κατά τις ώρες εργασιών θα γίνεται κανονικά από Ανθούπολη έως Σεπόλια και από Ομόνοια έως Ελληνικό. Ο σταθμός Αττική θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά μόνο για τη «Γραμμή 1», δηλαδή για την γραμμή του ΗΣΑΠ, Πειραιάς – Κηφισιά.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού ΟΑΣΑ έχει θέσει σε λειτουργία την έκτακτη λεωφορειακή γραμμή Χ19, η οποία συνδέει την Ομόνοια και τον Άγιο Αντώνιο, πραγματοποιώντας στάσεις σε Μεταξουργείο και Σταθμό Λαρίσης, προκειμένου να υποκαταστήσει με αυτό τον τρόπο τις στάσεις του μετρό, οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές για λόγους εργασιών.

