Χανιά: Φωτιά σε φούρνο στη Νέα Χώρα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε φούρνο στα Χανιά, και συγκεκριμένα στην περιοχή Νέα Χώρα, στην οδό Σελίνου.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχειρούν 4 υδροφόρα οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια και διαμερίσματα.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική λόγω των πυκνών καπνών, ενώ η κυκλοφορία στην οδό Σελίνου έχει διακοπεί προσωρινά από την αστυνομία για να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης.

