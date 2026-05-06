Πάτρα: Φωτιά σε εργοστάσιο στη Βιομηχανική Περιοχή
Ισχυρή ήταν κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο εργοστάσιου ανακύκλωσης ελαστικών που λειτουργεί στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας,
Για την κατάσβεσή της, έσπευσαν 38 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται μέχρι τώρα γειτονικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Στον χώρο του εργοστασίου συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ώστε να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.
Υπενθυμίζεται πως φωτιά είχε εκδηλωθεί στη βιομηχανική περιοχή και το περασμένο Σάββατο, πριν από τρεις ημέρες. Σε ενδείξεις σκόπιμης ενέργειας κατάλεξη η έρευνα της Πυροσβεστικής όσον αφορά τα αίτιά της.
