Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στη Βιομηχανική Περιοχή
Επιχείρησαν 38 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε χώρο εργοστάσιου ανακύκλωσης ελαστικών που λειτουργεί στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας.
Για την κατάσβεσή της, έσπευσαν 38 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλήθηκαν γειτονικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Στον χώρο του εργοστασίου παραμένουν επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
