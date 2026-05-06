Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στη Βιομηχανική Περιοχή

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε χώρο εργοστάσιου ανακύκλωσης ελαστικών που λειτουργεί στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας.

Για την κατάσβεσή της, έσπευσαν 38 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλήθηκαν γειτονικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Στον χώρο του εργοστασίου παραμένουν επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.