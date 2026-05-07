Κρήτη: Πυροβολισμοί και συλλήψεις σε συνάντηση με αντιδήμαρχο

Η ένταση ξεκίνησε για ζημιές που είχαν προκαλέσει ζώα σε καλλιέργειες 

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Σε... πεδίο μάχης μετατράπηκε ένα προγραμματισμένο ραντεβού για επίλυση διαφορών σχετικά με αγροζημιές στη Μεσαρά της Κρήτης.

Σκοπός του ραντεβού ήταν να δοθεί λύση σε παρεξηγήσεις και να επιλυθούν τα θέματα που υπήρχαν μεταξύ των εμπλεκομένων, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί και άγριο ξύλο.

Σύμφωνα με το cretaone.gr, η ένταση ξεκίνησε για ζημιές που είχαν προκαλέσει ζώα σε καλλιέργειες με τους εμπλεκόμενους να πιάνονται στα χέρια, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί από γροθιές.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ένας αντιδήμαρχος, με τη σφαίρα να περνά ξυστά από το άρβυλό του και, ευτυχώς, αποφεύχθησαν τα χειρότερα.

Στο σημείο μετέβησαν οι Αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε συλλήψεις όλων των εμπλεκομένων. Η υπόθεση ερευνάται από τις Αρχές.

