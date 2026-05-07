Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (7/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 7 Μαΐου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
7/5/2026 8:00:00 πμ
7/5/2026 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΪΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 18 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
477
Κατασκευές
7/5/2026 8:00:00 πμ
7/5/2026 11:00:00 πμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΜΟΥΣΩΝ ΝΟ 17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
478
Κατασκευές
7/5/2026 8:00:00 πμ
7/5/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΧΑΙΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ έως κάθετο: ΔΑΝΑΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
509
Λειτουργία
7/5/2026 8:00:00 πμ
7/5/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΔΩΡΙΕΩΝ έως κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΩΡΙΕΩΝ 5 - 7 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
510
Λειτουργία
7/5/2026 8:00:00 πμ
7/5/2026 12:00:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΜΙΣΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΤΑΖΗ έως κάθετο: ΑΓ. ΚΩΝ. από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΠΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΤΑΖΗ έως κάθετο: ΑΓ. ΚΩΝ. από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΤΑΖΗ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΜΕΣΟΥ έως κάθετο: ΠΑΜΙΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Β. ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΠΑΦΟΥ έως κάθετο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΟΝΟΥ απο κάθετο: ΛΑΡΝΑΚΟΣ έως κάθετο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΡΝΑΚΟΣ απο κάθετο: Β. ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΤΑΖΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
485
Κατασκευές
7/5/2026 8:00:00 πμ
7/5/2026 12:00:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΤΑΖΗ απο κάθετο: ΣΚΥΡΟΥ έως κάθετο: ΛΑΡΝΑΚΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΠΑΝΤΑΖΗ έως κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΟΙΒΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΤΑΖΗ έως κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
485
Κατασκευές
7/5/2026 8:00:00 πμ
7/5/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΔΑΝΑΩΝ έως κάθετο: ΘΕΡΟΚΛΕΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΙΟΛΕΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
511
Λειτουργία
7/5/2026 8:00:00 πμ
7/5/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ έως κάθετο: ΔΩΡΙΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΑΙΩΝ 2 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
512
Λειτουργία
7/5/2026 8:00:00 πμ
7/5/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΙΑ - ΤΕΝΕΔΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ - ΘΑΛΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΙΣΜΗΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
426
Λειτουργία
7/5/2026 8:00:00 πμ
7/5/2026 4:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝΟΥΤΣΟ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ.
430
Λειτουργία
7/5/2026 8:00:00 πμ
7/5/2026 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΛΑΧΑΝΑ, ΝΙΡΒΑΝΑ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, ΙΘΩΜΗΣ, ΛΑΜΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΚΥΜΗΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.
312
Κατασκευές
7/5/2026 8:00:00 πμ
7/5/2026 4:00:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟ 23 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
487
Κατασκευές
7/5/2026 8:00:00 πμ
7/5/2026 4:00:00 μμ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΜΟΣ ΕΥΔΑΠ, ΛΟΦΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ
1370
Λειτουργία
7/5/2026 8:00:00 πμ
7/5/2026 4:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΛΕ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΛΛΕΡ απο κάθετο: ΕΛΙΚΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΛΤΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΟΝ απο κάθετο: ΕΛΙΚΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΛΤΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΙΚΩΝΟΣ απο κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ έως κάθετο: ΒΕΛΛΕΡ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΤΕΩΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΣΠΟΝ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΝΗΘΟΣ έως κάθετο: ΑΛΤΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ
538
Λειτουργία
7/5/2026 8:00:00 πμ
7/5/2026 5:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΟΔΟΙ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΟΘΩΝΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ - ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ &ΧΙΟΥ - ΛΕΩΦ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ - ΛΥΚΩΝ - ΟΡΦΕΩΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1631
Λειτουργία
7/5/2026 8:30:00 πμ
7/5/2026 4:30:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ - ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ - ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ - ΜΠΟΥΡΝΑ ΑΝΤ. - ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ - ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ - ΒΛΑΧΑΒΑ ΘΥΜ. - ΤΕΛΟΥ ΑΓΡΑ - ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ - ΠΕΡΑΙΒΟΥ - ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΑΒΡ. - ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ - ΒΟΥΡΒΑΧΗ - ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ - ΞΕΡΟΤΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ - ΛΕΣΒΟΥ - ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΜΟΥΛΙΑΝΗΣ - ΣΙΘΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ - ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ - ΚΑΝΑΣΤΡΑΙΟΥ - ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ
211
Συντήρηση
7/5/2026 9:00:00 πμ
7/5/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 79 έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 110 - 112 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
494
Κατασκευές
7/5/2026 9:00:00 πμ
7/5/2026 12:00:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ απο κάθετο: ΣΟΥΡΗ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΥΡΗ απο κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
300
Λειτουργία
7/5/2026 9:00:00 πμ
7/5/2026 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 92 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
481
Κατασκευές
7/5/2026 9:00:00 πμ
7/5/2026 4:00:00 μμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΕΠΟΝΙΤΩΝ έως κάθετο: ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ Μ. από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: Λ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ απο κάθετο: ΜΑΛΤΕΖΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: Λ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΟΝΙΤΩΝ απο κάθετο: ΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
491
Κατασκευές
7/5/2026 9:30:00 πμ
7/5/2026 12:30:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ 132 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ
489
Κατασκευές
7/5/2026 10:30:00 πμ
7/5/2026 2:00:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ απο κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΓΡΙΒΑ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΙΒΑ απο κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΥΝΤ. ΑΝΥΦΑΝΤΗ απο κάθετο: ΖΟΛΩΤΑ έως κάθετο: ΓΡΙΒΑ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΓΡΙΒΑ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ
486
Κατασκευές
7/5/2026 12:00:00 μμ
7/5/2026 3:30:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΝΕΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΤΥΣΣΑΝΔΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ
488
Κατασκευές
7/5/2026 12:00:00 μμ
7/5/2026 3:30:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ έως κάθετο: Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΔΥΤΟΥ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΟΝΙΟΥ απο κάθετο: Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ έως κάθετο: ΚΑΣΑΜΠΑ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΔΥΤΟΥ έως κάθετο: Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ
430
Κατασκευές
7/5/2026 1:30:00 μμ
7/5/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΝΩΝ απο κάθετο: ΦΙΛΩΤΑ έως κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ από: 01:30 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣΣΑΝΗ απο κάθετο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΩΤΑ από: 01:30 μμ έως: 04:00 μμ
513
Λειτουργία