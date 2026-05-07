Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (7/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

7/5/2026 8:00:00 πμ 7/5/2026 10:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΪΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΝΟ 18 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ 477 Κατασκευές

7/5/2026 8:00:00 πμ 7/5/2026 11:00:00 πμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά οδός:ΜΟΥΣΩΝ απο κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΜΟΥΣΩΝ ΝΟ 17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 478 Κατασκευές

7/5/2026 8:00:00 πμ 7/5/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΑΧΑΙΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ έως κάθετο: ΔΑΝΑΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 509 Λειτουργία

7/5/2026 8:00:00 πμ 7/5/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΔΩΡΙΕΩΝ έως κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΩΡΙΕΩΝ 5 - 7 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 510 Λειτουργία

7/5/2026 8:00:00 πμ 7/5/2026 12:00:00 μμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΜΙΣΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΤΑΖΗ έως κάθετο: ΑΓ. ΚΩΝ. από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΟΠΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΤΑΖΗ έως κάθετο: ΑΓ. ΚΩΝ. από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΤΑΖΗ έως κάθετο: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΜΕΣΟΥ έως κάθετο: ΠΑΜΙΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Β. ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΠΑΦΟΥ έως κάθετο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΟΝΟΥ απο κάθετο: ΛΑΡΝΑΚΟΣ έως κάθετο: ΣΚΟΠΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΡΝΑΚΟΣ απο κάθετο: Β. ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΤΑΖΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 485 Κατασκευές

7/5/2026 8:00:00 πμ 7/5/2026 12:00:00 μμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΤΑΖΗ απο κάθετο: ΣΚΥΡΟΥ έως κάθετο: ΛΑΡΝΑΚΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΟΥΣ απο κάθετο: ΠΑΝΤΑΖΗ έως κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΟΙΒΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΤΑΖΗ έως κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 485 Κατασκευές

7/5/2026 8:00:00 πμ 7/5/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΔΑΝΑΩΝ έως κάθετο: ΘΕΡΟΚΛΕΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΙΟΛΕΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 511 Λειτουργία

7/5/2026 8:00:00 πμ 7/5/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ έως κάθετο: ΔΩΡΙΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΑΙΩΝ 2 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 512 Λειτουργία

7/5/2026 8:00:00 πμ 7/5/2026 4:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΦΟΙΝΙΚΙΑ - ΤΕΝΕΔΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ - ΘΑΛΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΙΣΜΗΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 426 Λειτουργία

7/5/2026 8:00:00 πμ 7/5/2026 4:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝΟΥΤΣΟ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ. 430 Λειτουργία

7/5/2026 8:00:00 πμ 7/5/2026 4:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΛΑΧΑΝΑ, ΝΙΡΒΑΝΑ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, ΙΘΩΜΗΣ, ΛΑΜΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΚΥΜΗΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ. 312 Κατασκευές

7/5/2026 8:00:00 πμ 7/5/2026 4:00:00 μμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟ 23 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 487 Κατασκευές

7/5/2026 8:00:00 πμ 7/5/2026 4:00:00 μμ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΜΟΣ ΕΥΔΑΠ, ΛΟΦΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ 1370 Λειτουργία

7/5/2026 8:00:00 πμ 7/5/2026 4:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΛΕ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΛΛΕΡ απο κάθετο: ΕΛΙΚΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΛΤΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΟΝ απο κάθετο: ΕΛΙΚΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΛΤΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΙΚΩΝΟΣ απο κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ έως κάθετο: ΒΕΛΛΕΡ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΤΕΩΣ απο κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΣΠΟΝ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΠΑΡΝΗΘΟΣ έως κάθετο: ΑΛΤΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:30 μμ 538 Λειτουργία

7/5/2026 8:00:00 πμ 7/5/2026 5:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΟΔΟΙ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΟΘΩΝΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ - ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ &ΧΙΟΥ - ΛΕΩΦ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ - ΛΥΚΩΝ - ΟΡΦΕΩΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 1631 Λειτουργία

7/5/2026 8:30:00 πμ 7/5/2026 4:30:00 μμ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΑ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ - ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ - ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ - ΜΠΟΥΡΝΑ ΑΝΤ. - ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ - ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ - ΒΛΑΧΑΒΑ ΘΥΜ. - ΤΕΛΟΥ ΑΓΡΑ - ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ - ΠΕΡΑΙΒΟΥ - ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΑΒΡ. - ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ - ΒΟΥΡΒΑΧΗ - ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ - ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ - ΞΕΡΟΤΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ - ΛΕΣΒΟΥ - ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΜΟΥΛΙΑΝΗΣ - ΣΙΘΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ - ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ - ΚΑΝΑΣΤΡΑΙΟΥ - ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ 211 Συντήρηση

7/5/2026 9:00:00 πμ 7/5/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 79 έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟ 110 - 112 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 494 Κατασκευές

7/5/2026 9:00:00 πμ 7/5/2026 12:00:00 μμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ απο κάθετο: ΣΟΥΡΗ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΥΡΗ απο κάθετο: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ έως κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ 300 Λειτουργία

7/5/2026 9:00:00 πμ 7/5/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ ΝΟ 92 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ 481 Κατασκευές

7/5/2026 9:00:00 πμ 7/5/2026 4:00:00 μμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΕΠΟΝΙΤΩΝ έως κάθετο: ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΜΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ Μ. από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: Λ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ απο κάθετο: ΜΑΛΤΕΖΟΥ έως κάθετο: ΝΙΚΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ απο κάθετο: Λ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΟΝΙΤΩΝ απο κάθετο: ΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ 491 Κατασκευές

7/5/2026 9:30:00 πμ 7/5/2026 12:30:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 09:30 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ 132 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ 489 Κατασκευές

7/5/2026 10:30:00 πμ 7/5/2026 2:00:00 μμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΛ. ΘΗΡΑΣ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ απο κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΓΡΙΒΑ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΙΒΑ απο κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΥΝΤ. ΑΝΥΦΑΝΤΗ απο κάθετο: ΖΟΛΩΤΑ έως κάθετο: ΓΡΙΒΑ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΓΡΙΒΑ έως κάθετο: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ 486 Κατασκευές

7/5/2026 12:00:00 μμ 7/5/2026 3:30:00 μμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΝΕΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΤΥΣΣΑΝΔΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ 488 Κατασκευές

7/5/2026 12:00:00 μμ 7/5/2026 3:30:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ έως κάθετο: Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΔΥΤΟΥ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΟΝΙΟΥ απο κάθετο: Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ έως κάθετο: ΚΑΣΑΜΠΑ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΔΥΤΟΥ έως κάθετο: Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ 430 Κατασκευές