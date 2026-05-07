BCL Final Four 2026: Ψάχνει... εκδίκηση από Μάλαγα και το 4ο ευρωπαϊκό η ΑΕΚ στην Μπανταλόνα

Η ΑΕΚ βρίσκεται στο προάστιο της Βαρκελώνης με στόχο να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της και δεύτερο στο Basketball Champions League, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ από τότε που ο Μάκης Αγγελόπουλος ανέλαβε τη διοίκηση της ΚΑΕ.

Στον ημιτελικό της Πέμπτης (07/05), η «Βασίλισσα» τίθεται αντιμέτωπη με τη Μάλαγα, σε ένα παιχνίδι που έχει έντονο άρωμα ρεβάνς. Η Ουνικάχα, κάτοχος των δύο τελευταίων τίτλων του BCL, είναι η ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ στον περσινό ημιτελικό του Final Four στη SUNEL Arena.

Η Ένωση εξασφάλισε για ακόμη μία φορά την παρουσία της σε Final Four της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως μία από τις πιο σταθερές δυνάμεις του Basketball Champions League.

Η φετινή συμμετοχή είναι η δεύτερη συνεχόμενη και τέταρτη συνολικά σε τελική φάση, με τη διαφορά ότι το 2020 η διοργάνωση είχε διεξαχθεί σε μορφή Final Eight στο ΟΑΚΑ εξαιτίας της πανδημίας. Αξίζει να σημειωθεί πως το Final Four του 2026 αποτελεί την πρώτη παρουσία της ΑΕΚ σε αυτή τη φάση χωρίς να έχει τον ρόλο της διοργανώτριας, αλλά ως μία από τις τέσσερις φιναλίστ.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα των playoffs:

Πέμπτη 7 Μαΐου

19:00 Ρίτας Βίλνιους - Τενερίφη (Cosmote Sport 4HD)

22:00 Μάλαγα - ΑΕΚ (Cosmote Sport 4HD)

Σάββατο 9 Μαΐου