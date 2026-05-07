Απάτη βγαλμένη από ταινία: Γάλλος ακαδημαϊκός απένειμε στον εαυτό του «βραβείο Νόμπελ μαϊμού»

Snapshot Ο Γάλλος καθηγητής Φλοράν Μοντακλέρ εφηύρε ένα ψεύτικο βραβείο φιλολογίας τύπου Νόμπελ και απένειμε στον εαυτό του το Χρυσό Μετάλλιο Φιλολογίας το 2016.

Η «Διεθνής Εταιρεία Φιλολογίας» και το αμερικανικό πανεπιστήμιο που συνδεόταν με το βραβείο δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα, ενώ το μετάλλιο αγοράστηκε από κοσμηματοπωλείο.

Ο Μοντακλέρ βρίσκεται υπό έρευνα για πλαστογραφία, πλαστοπροσωπία και απάτη, με την υπόθεση να αποκαλύπτεται μετά από δημοσιογραφική έρευνα στη Ρουμανία.

Ο καθηγητής χρησιμοποίησε το πλαστό μετάλλιο και ένα «διδακτορικό» για να προαχθεί και να αυξήσει τον μισθό του, αν και Snapshot powered by AI

Το 2016, σε μια τελετή στη γαλλική Εθνοσυνέλευση όπου παρευρέθηκαν βραβευμένοι με Νόμπελ, πρώην υπουργοί, βουλευτές, παρασημοφορημένοι επιστήμονες και ακαδημαϊκοί, όλη η προσοχή ήταν στραμμένη σε έναν μέχρι πρότινος άγνωστο καθηγητή λογοτεχνίας. Ο Φλοράν Μοντακλέρ, τότε 46 ετών, παραλάμβανε το Χρυσό Μετάλλιο Φιλολογίας - τη μελέτη της γλωσσολογίας - από μια διεθνή εταιρεία με το ίδιο όνομα.

Ο Μοντακλέρ ήταν ο πρώτος Γάλλος που τιμήθηκε με το μετάλλιο, το οποίο είχε προηγουμένως απονεμηθεί στον Ιταλό συγγραφέα και γλωσσολόγο Ουμπέρτο ​​Έκο , όπως ενημερώθηκαν οι παρευρισκόμενοι. Ήταν ένα λαμπρό γεγονός και ένα εντυπωσιακό επίτευγμα - αλλά δυστυχώς όπως ανακάλυψαν οι ντετέκτιβ, το ίδιο το βραβείο ήταν εντελώς ψεύτικο και μέρος μιας περίπλοκης διεθνούς απάτης κατάλληλης για κινηματογραφικό σενάριο.

Παρόλο που η τελετή έλαβε χώρα, δεν υπήρχε Διεθνής Εταιρεία Φιλολογίας. Το αμερικανικό πανεπιστήμιο στο οποίο υποτίθεται ότι ήταν συνδεδεμένη υπήρχε μόνο στο διαδίκτυο και η διεύθυνσή του εντοπίστηκε σε ένα κοσμηματοπωλείο στο Λιούις του Ντέλαγουερ. Το βραβείο -που παρομοιάζεται με βραβείο Νόμπελ- εφευρέθηκε από τον Μοντακλέρ και ο ακαδημαϊκός είχε αγοράσει το μετάλλιο από έναν κοσμηματοπώλη στο Παρίσι για 250 ευρώ για να το χαρίσει στον εαυτό του.

Τώρα, ο καθηγητής βρίσκεται υπό έρευνα για ύποπτη πλαστογραφία, χρήση πλαστών εγγράφων, πλαστοπροσωπία και απάτη. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία. Ο εισαγγελέας Πολ Εντουάρ Λαλουά, με έδρα το Mονμπελιάρ στην ανατολική Γαλλία , δήλωσε ότι οι ντετέκτιβ είχαν περάσει μήνες προσπαθώντας να ξεδιαλύνουν αυτό που περιέγραψε ως «ιστό ψεμάτων». Είπε ότι διαπίστωσε ότι «όλοι οι δρόμοι οδηγούν πίσω στον κύριο Moντακλέρ». «Ήταν όλα μια γιγαντιαία απάτη. Θα μπορούσε να γίνει ταινία ή τηλεοπτική σειρά», δήλωσε ο Λαλουά στον Guardian.

Η δαιδαλώδης έρευνα επικεντρώνεται τώρα στο κατά πόσον ο Μονκλέρ, που εργαζόταν στο Πανεπιστήμιο Μαρί και Λουί Παστέρ, μια σχολή εκπαίδευσης δασκάλων στη Μπεζανσόν, χρησιμοποίησε το πλαστό μετάλλιο και ένα «διδακτορικό» από το Πανεπιστήμιο Φιλολογίας και Παιδαγωγικής στις ΗΠΑ για να εξασφαλίσει προαγωγή και αύξηση μισθού.

Μέχρι το 2015, όταν ένα άρθρο εμφανίστηκε στην τοπική εφημερίδα του που ισχυριζόταν ότι επρόκειτο να κερδίσει το αντίστοιχο ενός βραβείου Νόμπελ, ο Μοντακλέρ ήταν ένας συνηθισμένος καθηγητής που του άρεσε να γράφει βιβλία φαντασίας, πολλά για βρικόλακες, στον ελεύθερο χρόνο του.

Μετά την τελετή της εθνοσυνέλευσης, ο καθηγητής, ο οποίος έδωσε μια ομιλία στο Tedx με τίτλο «Η Πρόκληση του Γαλιλαίου», αποφάσισε ότι ο επόμενος αποδέκτης θα ήταν ο Αμερικανός διανοούμενος Nόαμ Τσόμσκι , τότε 87 ετών, ο οποίος ταξίδεψε στο Παρίσι για να παραλάβει το βραβείο μπροστά σε 200 άτομα.

Αλλά το 2018, ο Moντακλέρ όρισε τον Ρουμάνο ακαδημαϊκό Εουτζέν Σιμιόν τότε 85 ετών, ως νικητή και η περίπλοκη φερόμενη απάτη άρχισε να καταρρέει. Ρουμάνοι δημοσιογράφοι από την ηλεκτρονική έκδοση Scena9, ενθουσιασμένοι με την τιμή που απονεμήθηκε σε έναν συμπατριώτη τους, έψαξαν βαθύτερα και ανακάλυψαν ότι το Πανεπιστήμιο Φιλολογίας και Εκπαίδευσης και η Διεθνής Εταιρεία Φιλολογίας υπήρχαν αποκλειστικά μέσω ιστοσελίδων που δημιουργήθηκαν και φιλοξενούνταν στη Γαλλία. Το άρθρο τους είχε τον τίτλο : «Το ψεύτικο βραβείο Νόμπελ που εξαπάτησε τη Ρουμανική Ακαδημία».

Η φερόμενη απάτη μπορεί να μην είχε αποκαλυφθεί ποτέ, αν δεν υπήρχε η φιλοδοξία του Μοντακλέρ. Το 2018 είχε υποβάλει αίτηση στο γαλλικό υπουργείο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για προαγωγή, υποστηρίζοντας το αίτημά του υποβάλλοντας ένα «κρατικό διδακτορικό» που απονέμεται από το ίδιο αμερικανικό πανεπιστήμιο. Παρόλο που το προσόν δεν αναγνωρίστηκε στη Γαλλία, στη συνέχεια προήχθη και διορίστηκε αναπληρωτής καθηγητής. Ο Μοντακλέρ παραδέχτηκε ότι παρήγγειλε το μετάλλιο και δημιούργησε ή διαχειρίστηκε συγκεκριμένους ιστότοπους, αλλά αρνείται οποιαδήποτε παράβαση.

«Κατά την άποψή του, το μετάλλιο δεν είναι πλαστό. Μια πλαστογραφία υπονοεί ότι υπάρχει ένα γνήσιο μετάλλιο. Καθώς το γνήσιο μετάλλιο φιλολογίας δεν υπάρχει, το μετάλλιο του δεν μπορεί να είναι πλαστό», είπε ο Λαλουά. «Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει ένα μετάλλιο. Μπορείτε να παραγγείλετε online το μετάλλιο "ο καλύτερος δημοσιογράφος στη Γαλλία", σε χρυσό, ασημένιο ή χάλκινο, να το απονείμετε στον εαυτό σας και να πραγματοποιήσετε τη δική σας μικρή τελετή ήσυχα στο σπίτι, πίνοντας ποτά.»

«Αν μείνετε σπίτι με τα μικρά σας μετάλλια πάνω από το τζάκι σας, δεν υπάρχουν νομικές συνέπειες. Αν, από την άλλη πλευρά, το αναφέρετε στον εργοδότη σας, αν το αναφέρετε στα μέσα ενημέρωσης, και αν όλα αυτά οδηγήσουν σε ένα ορισμένο βαθμό επαγγελματικής αναγνώρισης, τότε έχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις, και εκεί μπορεί να αρχίσει να προκύπτει η έννοια της απάτης.» Ο Μοντακλέρ έχει επίσης λάβει νομική ειδοποίηση ότι πρόκειται να τεθεί σε διαθεσιμότητα στο πλαίσιο ξεχωριστής έρευνας από τους πανεπιστημιακούς εργοδότες του, αλλά τους έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

Ο εισαγγελέας είπε ότι θα ανακρίνει ξανά τον Μοντακλέρ σε λίγες εβδομάδες και στη συνέχεια θα αποφασίσει εάν θα πρέπει να του απαγγελθούν κατηγορίες. Εάν καταδικαστεί, ο Μοντακλέρ αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών. «Το ερώτημα είναι, γιατί αυτός ο άνθρωπος ρίσκαρε ολόκληρη την καριέρα του για να το κάνει αυτό;» είπε ο Λαλουά. «Είναι πολύ έξυπνος, καλλιεργημένος και ενδιαφέρων. Είχε μια καλή καριέρα στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, ακόμα κι αν φαινόταν να έχει μείνει λίγο στάσιμο. «Μπορώ μόνο να φανταστώ ότι το έκανε για λίγη δόξα και αναγνώριση από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους συναδέλφους του».