Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 162 χλμ/ώρα αντί για 70 – Χειροπέδες σε 22χρονο οδηγό

Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο φαίνεται να κινούνταν 22χρονος οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός εντοπίστηκε να κινείται με 162 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 70 χλμ/ώρα. Ακολούθησε έλεγχος και ο 22χρονος ακινητοποιήθηκε άμεσα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

