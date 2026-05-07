Αερομεταφορές: Πότε αναμένεται η κρίση- Μπορεί αυξηθούν οι τιμές ήδη κλεισμενων εισιτηρίων;

Μεγάλη είναι η ανησυχία για τις αερομεταφορές ενόψει καλοκαιριού λόγω της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει εκτινάξει τις τιμές των καυσίμων.

Σύμφωνα με τη γαλλική Le Figaro παρά τα... ανεβοκατεβάσματα στην προσφορά πετρελαίου, οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να πραγματοποιούν τις πτήσεις τους αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο η συνέχεια είναι αβέβαιη.

«Δεν θα υπάρξουν ελλείψεις κατά τη θερινή περίοδο», καθησύχασε ο Τόμας Ζουίν, πρόεδρος της Ένωσης Γαλλικών και Γαλλόφωνων Αεροδρομίων, μιλώντας στο ραδιόφωνο RMC σήμερα το πρωί. Αυτό αποτελεί ανακούφιση για τις αεροπορικές εταιρείες και τους παραθεριστές, καθώς ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ είχε εγείρει ανησυχίες σχετικά με την προμήθεια κηροζίνης.

Η φθινοπωρινή αντίδραση

Ωστόσο, ο τομέας των αερομεταφορών φοβάται «μια αντίδραση το φθινόπωρο» και ζητά την ακύρωση του τριπλασιασμού του φόρου στα αεροπορικά εισιτήρια, επεσήμανε ο Thomas Juin. «Θα περάσουμε το καλοκαίρι, αλλά ο τομέας δεν θα βγει αλώβητος από αυτήν την ενεργειακή κρίση, η οποία διαμορφώνεται σε διαρθρωτική», δήλωσε. «Ολόκληρος ο τομέας θα βγει πολύ αποδυναμωμένος. Αυτό που φοβόμαστε είναι ότι θα υποστούμε τις επιπτώσεις το φθινόπωρο», πρόσθεσε.

Το σενάριο του 2025

Ο τομέας έχει επίγνωση του σεναρίου του 2025, με ένα «δεύτερο κύμα ακυρώσεων δρομολογίων» που αναμένεται το φθινόπωρο «μετά τον τριπλασιασμό του φόρου στα αεροπορικά εισιτήρια». «Έχουμε μειώσει σχεδόν ένα εκατομμύριο θέσεις στα γαλλικά αεροδρόμια μας με την εφαρμογή αυτού του φόρου», εκτίμησε.

«Οδεύουμε προς μια κατάσταση κρίσης όπου οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αποδυναμωθεί και ως εκ τούτου θα αναγκαστούν να λάβουν κάποιες μάλλον δραστικές αποφάσεις σχετικά με τα γαλλικά αεροδρόμια», συνέχισε. Κατά τη διάρκεια συνάντησης την προηγούμενη ημέρα με την κυβέρνηση, εκπρόσωποι της αεροπορικής βιομηχανίας ζήτησαν την «αναίρεση του τριπλασιασμού του TSBA », του φόρου στα αεροπορικά εισιτήρια, τόνισε, προσθέτοντας ότι για την κυβέρνηση «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα» .

Οι τιμές των εισιτηρίων

Ενώ η έλλειψη καυσίμων μπορεί να υποχωρεί, η κατάσταση παραμένει τεταμένη και αυτό αντικατοπτρίζεται στις τιμές. Τους τελευταίους μήνες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν μειώσει σημαντικά το κόστος των εισιτηρίων και αυτή η τάση θα μπορούσε να συνεχιστεί. «Η κηροζίνη αντιπροσώπευε κάποτε το ένα τέταρτο της τιμής του εισιτηρίου, σήμερα μπορεί να φτάσει έως και το 40%», εξηγεί ο Thomas Juin. Αυτό δεν είναι αρκετό για να αποτρέψει τους Γάλλους από το να πετούν μαζικά, καθώς «οι κρατήσεις είναι καλές», πρόσθεσε.

Ο τόνος δεν είναι πλέον ο ίδιος με τις προηγούμενες εβδομάδες, όταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της TotalEnergies επεσήμανε τον κίνδυνο ελλείψεων «εντός δύο ή τριών μηνών ». Για να μετριάσει την πίεση, η κυβέρνηση συγκέντρωσε διάφορους οικονομικούς φορείς και ενεργειακές εταιρείες στο Μπερσί την Τετάρτη 6 Απριλίου. Φαίνεται ότι στέφθηκε με επιτυχία. «Οι προμήθειες έχουν διαφοροποιηθεί περισσότερο από τον αποκλεισμό του Ορμούζ», εξήγησε ο Τόμας Τζούιν. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δυτική Αφρική έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ως αποτέλεσμα, «ολόκληρος ο τομέας προσβλέπει σε ένα καλοκαίρι χωρίς ελλείψεις» , πρόσθεσε.

Ακόμα κι αν τα χειρότερα έχουν αποφευχθεί, παραμένουν ορισμένα προβλήματα, ξεκινώντας από την εκρηκτική αύξηση της τιμής της κηροζίνης. Αυτό το πρόσθετο κόστος τελικά βαρύνει τον τελικό πελάτη και θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται. Είναι αυτό αρκετό για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αγοράσουν γρήγορα τα εισιτήριά τους για να προστατευτούν; Αυτή η λύση δεν αποτελεί πλέον 100% εγγύηση.

Τις τελευταίες ημέρες, η ισπανική αεροπορική εταιρεία Volotea επέβαλε μια επιπλέον χρέωση στους πελάτες που έχουν ήδη τα εισιτήριά τους. Η νομιμότητα αυτού του μέτρου επανεξετάζεται επί του παρόντος. «Δεν έχω την απάντηση», παραδέχτηκε ο Thomas Juin. Δεν αποκλείει την πιθανότητα η ιδέα να γίνει αποδεκτή: «Θα εξαρτηθεί από την επανεξέταση των αρχών» , είπε.

Αντ' αυτού, άλλες αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να επιλέξουν να ακυρώσουν πτήσεις εάν δεν είναι επαρκώς γεμάτες ή δεν είναι πλέον κερδοφόρες λόγω της τιμής των καυσίμων αεριωθούμενων. Ο αριθμός παραμένει οριακός προς το παρόν.

Είναι «πολύ περιορισμένος», επιβεβαιώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Γαλλικών και Γαλλόφωνων Αεροδρομίων. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά απίθανο να ανακοινωθούν νέες ακυρώσεις πτήσεων τις επόμενες εβδομάδες. «Οι αεροπορικές εταιρείες σχεδιάζουν τα προγράμματα πτήσεων τους αρκετούς μήνες νωρίτερα», εξηγεί.

