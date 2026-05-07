Αερομεταφορές: Πότε αναμένεται η κρίση- Μπορεί αυξηθούν οι τιμές ήδη κλεισμενων εισιτηρίων;

«Η κηροζίνη αντιπροσώπευε κάποτε το ένα τέταρτο της τιμής του εισιτηρίου, σήμερα μπορεί να φτάσει έως και το 40%»

Μάνος Χατζηγιάννης

Αερομεταφορές: Πότε αναμένεται η κρίση- Μπορεί αυξηθούν οι τιμές ήδη κλεισμενων εισιτηρίων;

Unsplash

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλη είναι η ανησυχία για τις αερομεταφορές ενόψει καλοκαιριού λόγω της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει εκτινάξει τις τιμές των καυσίμων.

Σύμφωνα με τη γαλλική Le Figaro παρά τα... ανεβοκατεβάσματα στην προσφορά πετρελαίου, οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να πραγματοποιούν τις πτήσεις τους αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο η συνέχεια είναι αβέβαιη.

«Δεν θα υπάρξουν ελλείψεις κατά τη θερινή περίοδο», καθησύχασε ο Τόμας Ζουίν, πρόεδρος της Ένωσης Γαλλικών και Γαλλόφωνων Αεροδρομίων, μιλώντας στο ραδιόφωνο RMC σήμερα το πρωί. Αυτό αποτελεί ανακούφιση για τις αεροπορικές εταιρείες και τους παραθεριστές, καθώς ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ είχε εγείρει ανησυχίες σχετικά με την προμήθεια κηροζίνης.

Η φθινοπωρινή αντίδραση

Ωστόσο, ο τομέας των αερομεταφορών φοβάται «μια αντίδραση το φθινόπωρο» και ζητά την ακύρωση του τριπλασιασμού του φόρου στα αεροπορικά εισιτήρια, επεσήμανε ο Thomas Juin. «Θα περάσουμε το καλοκαίρι, αλλά ο τομέας δεν θα βγει αλώβητος από αυτήν την ενεργειακή κρίση, η οποία διαμορφώνεται σε διαρθρωτική», δήλωσε. «Ολόκληρος ο τομέας θα βγει πολύ αποδυναμωμένος. Αυτό που φοβόμαστε είναι ότι θα υποστούμε τις επιπτώσεις το φθινόπωρο», πρόσθεσε.

Το σενάριο του 2025

Ο τομέας έχει επίγνωση του σεναρίου του 2025, με ένα «δεύτερο κύμα ακυρώσεων δρομολογίων» που αναμένεται το φθινόπωρο «μετά τον τριπλασιασμό του φόρου στα αεροπορικά εισιτήρια». «Έχουμε μειώσει σχεδόν ένα εκατομμύριο θέσεις στα γαλλικά αεροδρόμια μας με την εφαρμογή αυτού του φόρου», εκτίμησε.

«Οδεύουμε προς μια κατάσταση κρίσης όπου οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αποδυναμωθεί και ως εκ τούτου θα αναγκαστούν να λάβουν κάποιες μάλλον δραστικές αποφάσεις σχετικά με τα γαλλικά αεροδρόμια», συνέχισε. Κατά τη διάρκεια συνάντησης την προηγούμενη ημέρα με την κυβέρνηση, εκπρόσωποι της αεροπορικής βιομηχανίας ζήτησαν την «αναίρεση του τριπλασιασμού του TSBA », του φόρου στα αεροπορικά εισιτήρια, τόνισε, προσθέτοντας ότι για την κυβέρνηση «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα» .

Οι τιμές των εισιτηρίων

Ενώ η έλλειψη καυσίμων μπορεί να υποχωρεί, η κατάσταση παραμένει τεταμένη και αυτό αντικατοπτρίζεται στις τιμές. Τους τελευταίους μήνες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν μειώσει σημαντικά το κόστος των εισιτηρίων και αυτή η τάση θα μπορούσε να συνεχιστεί. «Η κηροζίνη αντιπροσώπευε κάποτε το ένα τέταρτο της τιμής του εισιτηρίου, σήμερα μπορεί να φτάσει έως και το 40%», εξηγεί ο Thomas Juin. Αυτό δεν είναι αρκετό για να αποτρέψει τους Γάλλους από το να πετούν μαζικά, καθώς «οι κρατήσεις είναι καλές», πρόσθεσε.

Ο τόνος δεν είναι πλέον ο ίδιος με τις προηγούμενες εβδομάδες, όταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της TotalEnergies επεσήμανε τον κίνδυνο ελλείψεων «εντός δύο ή τριών μηνών ». Για να μετριάσει την πίεση, η κυβέρνηση συγκέντρωσε διάφορους οικονομικούς φορείς και ενεργειακές εταιρείες στο Μπερσί την Τετάρτη 6 Απριλίου. Φαίνεται ότι στέφθηκε με επιτυχία. «Οι προμήθειες έχουν διαφοροποιηθεί περισσότερο από τον αποκλεισμό του Ορμούζ», εξήγησε ο Τόμας Τζούιν. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δυτική Αφρική έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ως αποτέλεσμα, «ολόκληρος ο τομέας προσβλέπει σε ένα καλοκαίρι χωρίς ελλείψεις» , πρόσθεσε.

Ακόμα κι αν τα χειρότερα έχουν αποφευχθεί, παραμένουν ορισμένα προβλήματα, ξεκινώντας από την εκρηκτική αύξηση της τιμής της κηροζίνης. Αυτό το πρόσθετο κόστος τελικά βαρύνει τον τελικό πελάτη και θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται. Είναι αυτό αρκετό για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αγοράσουν γρήγορα τα εισιτήριά τους για να προστατευτούν; Αυτή η λύση δεν αποτελεί πλέον 100% εγγύηση.

Τις τελευταίες ημέρες, η ισπανική αεροπορική εταιρεία Volotea επέβαλε μια επιπλέον χρέωση στους πελάτες που έχουν ήδη τα εισιτήριά τους. Η νομιμότητα αυτού του μέτρου επανεξετάζεται επί του παρόντος. «Δεν έχω την απάντηση», παραδέχτηκε ο Thomas Juin. Δεν αποκλείει την πιθανότητα η ιδέα να γίνει αποδεκτή: «Θα εξαρτηθεί από την επανεξέταση των αρχών» , είπε.

Αντ' αυτού, άλλες αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να επιλέξουν να ακυρώσουν πτήσεις εάν δεν είναι επαρκώς γεμάτες ή δεν είναι πλέον κερδοφόρες λόγω της τιμής των καυσίμων αεριωθούμενων. Ο αριθμός παραμένει οριακός προς το παρόν.

Είναι «πολύ περιορισμένος», επιβεβαιώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Γαλλικών και Γαλλόφωνων Αεροδρομίων. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά απίθανο να ανακοινωθούν νέες ακυρώσεις πτήσεων τις επόμενες εβδομάδες. «Οι αεροπορικές εταιρείες σχεδιάζουν τα προγράμματα πτήσεων τους αρκετούς μήνες νωρίτερα», εξηγεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:26ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πότε μπορεί να μηδενιστεί ένα γραπτό

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες: Η πρώτη γέφυρα που θα συνδέει την Βόρεια Κορέα με την Ρωσία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Βίντεο από τις πρώτες στιγμές μετά την παράσυρση της 12χρονης - Χειρουργήθηκε στο πόδι

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Μπήκε στο λεωφορείο κρατώντας δύο λάμες και σκορπώντας τον τρόμο

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική αναθεώρηση: Αυτά είναι τα 30 προτεινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα - Το κείμενο που διανεμήθηκε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Σοβαρός τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι - Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κλέαρχου Μαρουσάκη: Αφρικανική σκόνη, λασποβροχές και 30άρια την επόμενη εβδομάδα στην Ελλάδα

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Ημερολόγιο καταστρώματος του «MV Hondius»: Aπό την Ουσουάια στα Κανάρια Νησιά - Το χρονολόγιο μίας πολυτελούς κρουαζιέρας που έγινε υγειονομική «βόμβα»

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: «Μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή της Ελλάδας σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω» - Live

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Αερομεταφορές: Πότε αναμένεται η κρίση- Μπορεί αυξηθούν οι τιμές ήδη κλεισμενων εισιτηρίων;

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 162 χλμ/ώρα αντί για 70 – Χειροπέδες σε 22χρονο οδηγό

10:51LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια – Οι πρώτες δηλώσεις και το μέλλον της

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Kia XCeed αλλάζει εμφάνιση και εκσυγχρονίζεται ριζικά

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 28χρονου - Τον κατήγγειλε η σύζυγός του για βιασμό

10:45WHAT THE FACT

Η Κλεοπάτρα έζησε πιο κοντά στην εκτόξευση του Άρτεμις ΙΙ παρά στην κατασκευή των πυραμίδων

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Πήγε να τον ληστέψει και τον απείλησε με κλαδευτήρι

10:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πτώση κερδών της BYD παρά τις υψηλές πωλήσεις ηλεκτρικών

10:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αφορολόγητες μεταβιβάσεις: Τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και τα SOS

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε τη δημιουργία deepfake εικόνων που απεικονίζουν γυμνούς ενήλικες και παιδιά

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: ΙΧ παρέσυρε 4χρονο παιδί - Συνελήφθη ο οδηγός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Μοσχούρη: Πλήγμα στην Greek Mafia - Τέσσερις συλλήψεις για την εκτέλεση του «θαμνάκια» στο Χαλάνδρι

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: Η στιγμή της διάσωσης της 15χρονης - Πώς βρέθηκε στη διώρυγα ερευνά η αστυνομία

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: ΙΧ παρέσυρε 4χρονο παιδί - Συνελήφθη ο οδηγός

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Σοβαρός τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι - Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Θρίλερ με τους 23 επιβάτες που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλοιο και διασκορπίστηκαν σε όλη τη Γη - Ο ΠΟΥ επικοινώνησε μαζί τους 10 ημέρες μετά τον πρώτο θάνατο

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Η σοκαριστική στιγμή που άνδρας περπατάει με ένα τεράστιο μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του

10:51LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια – Οι πρώτες δηλώσεις και το μέλλον της

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Γυμνή γυναίκα κρεμάστηκε ανάποδα από καμπάνα και χρησιμοποίησε το σώμα της για να τη «χτυπήσει» - Δείτε βίντεο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Έζησε 11 χρόνια στη φυλακή για μια δολοφονία που δεν διέπραξε: Η ανατροπή με το DNA που συγκλονίζει την Ιταλία

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική πρωτιά: Ρομπότ επικράτησαν σε μάχη και κατέλαβαν περιοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Βίντεο με την στιγμή παράδοσης Ρώσων στρατιωτών

09:23ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Ποιο είδος μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων – Ποια κυκλοφορούν στα Βαλκάνια

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 28χρονου - Τον κατήγγειλε η σύζυγός του για βιασμό

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

06:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: «Μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή της Ελλάδας σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω» - Live

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Financial Times: Η Ελλάδα κερδίζει την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους του 2012

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Μπήκε στο λεωφορείο κρατώντας δύο λάμες και σκορπώντας τον τρόμο

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Μπέος: Να σβηστούν τα ονόματα των Τεμπών από το Σύνταγμα – Μητσοτάκη δώσε μου εμένα εντολή και πάω και τα σβήνω

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κρήτη - Δημογλίδου: «Η ΕΛ.ΑΣ. είχε παρέμβει πολλές φορές, αλλά δυστυχώς αφέθηκε ελεύθερος»

23:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 87-91: Του «έκλεψαν» την ευκαιρία αλλά έχει έναν ακόμα... τελικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ